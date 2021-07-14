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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۰۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

نرخ شیرخام اصلاح نمی‌شد صنعت دامپروری کشور نابود می‌شد

نرخ شیرخام اصلاح نمی‌شد صنعت دامپروری کشور نابود می‌شد

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه در روزهای اخیر بسیاری بر وزیر جهاد به دلیل افزایش قیمت شیرخام تاخته اند، گفت: نمی‌شود که دولت از جیب تولیدکننده به مصرف کننده یارانه بدهد.

سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، ما از ابتدای سال جاری پیگیر اصلاح نرخ شیرخام بودیم، گفت: علوفه خشبی شامل یونجه، ذرت علوفه‌ای و کلش حدود ۶۰ درصد جیره غذایی دام را تشکیل می‌دهد که این محصولات به دلیل خشکسالی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال قیمت یونجه از ۲,۵۰۰ تومان به ۶,۰۰۰ تومان افزایش یافته و کاه و کلش ۸۰۰ تومانی به ۴,۵۰۰ تومان رسیده و ذرت علوفه‌ای از ۶۰۰ تومان به ۱,۸۵۰ تومان رسیده که با احتساب افت آن، بالغ بر ۲,۰۰۰ تومان برای تولیدکنندگان تمام می‌شود.

مقدسی با بیان اینکه دولت برای واردات سه نهاده کنجاله سویا، ذرت و جو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، گفت: این سه قلم نهاده در قیمت تمام شده تولید، ۲۰ درصد تأثیر دارد و ۸۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز را دامداران از بازار آزاد تهیه می‌کنند ضمن اینکه دولت قادر به تأمین علوفه ارزان قیمت برای تولیدکنندگان نیست و چنین انتظاری هم از دولتمردان نمی‌رود.

وی با اشاره به اینکه دولت در تأمین سه قلم نهاده‌ای که ارز دولتی دریافت می‌کنند نیز با مشکلات جدی مواجه است، افزود: خیلی از دامداران نمی‌توانند این نهاده‌ها را با نرخ‌های مصوب تهیه کنند و ناچار به تأمین آن از بازار آزاد هستند.

مقدسی با انتقاد از برخی مسئولان که مباحث غیرکارشناسی را در این حوزه مطرح می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم شیرخام شش هزار و ۹۲۰ تومان است.

وی با اشاره به اینکه دامداران با سازمان حمایت بر سر قیمت شش هزار و ۴۰۰ تومان به توافق رسیدند اما ستاد تنظیم بازار از تصویب و ابلاغ این رقم سرباز زد، افزود: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و حتی معاون اول رئیس جمهور نیز به آن ورود کرد و نهایتاً دولت چون تولید داخلی را در معرض خطر می‌دید با افزایش نرخ موافقت کرد.

افزایش قیمت شیرخام برای حفظ تولید بود

مقدسی با بیان اینکه عدم تصویب به موقع قیمت شیرخام تأثیرات بسیاری بدی بر تولید داشت، گفت: ما شاهد تجمعات بسیاری در استان‌های مختلف بودیم و گاوهای زیادی سر بریده شدند ضمن اینکه دامداران به وضعیتی رسیدند که گاوهای مولد یا مادر را به کشتارگاه فرستادند که تداوم روند مذکور موجب می‌شد در آینده‌ای نه چندان دور با کاهش شدید تولید شیرخام مواجه شویم و همین افت شدید تولید، موجب افزایش شدیدتر نرخ شیر و لبنیات می‌شد.

این فعال بخش خصوصی با انتقاد از تصمیمات وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در این حوزه، تصریح کرد: در چنین شرایطی وزیر جهاد کشاورزی تصمیم بسیار مدبرانه ای اخذ کردند تا تولید شیر و گوشت کشور دچار مشکل نشود و بتوانند تولید را حفظ کنند.

وی با اشاره به اینکه کشور بعد از سال‌ها تلاش به بزرگترین صادرکننده محصولات لبنی در منطقه تبدیل شده است، ادامه داد: شورای قیمت گذاری قیمت شیرخام را شش هزار و ۴۰۰ تومان تصویب و ابلاغ کرد که اقدامی کاملاً قانونی بود. در این جلسه همچنین تصویب شد تعرفه صادرات شیرخشک بررسی و صادرات کره و دام زنده نیز آزاد شود و تمام این اقدامات زیر نظر معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی انجام بگیرد و طوری نباشد که بازار ملتهب شود.

مقدسی با بیان اینکه عده‌ای با مطرح کردن مسائل غیرکارشناسی سعی در زیر سوال بردن مصوبه وزارت جهاد کشاورزی دارند، افزود: حدود یک میلیون تن شیرخام به انواع فرآورده‌های لبنی تبدیل و از کشور صادر می‌شود و هیچ‌گونه عوارضی از آن اخذ نمی‌شود، چگونه است که در این میان بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح نمی‌شود اما وقتی که صادرات کره و دام زنده و شیرخشک قرار است آزاد شود برخی با این بهانه می‌خواهند مانع آن شوند؟

همه تولیدکنندگان خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند

وی تاکید کرد: این در حالی است که تمام نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آنها نمی‌رسد و همه دامداران خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند چرا که جز زیان و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، نفعی برای تولیدکننده نداشته است.

مقدسی با اشاره به اینکه تا چندسال قبل ۵۰ هزار تن کره به کشور وارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز بابت آن خارج می‌شد، گفت: با حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی، نه تنها از واردات کره بی نیاز شدیم بلکه می‌توانیم صادرکننده باشیم و حدود ۳۰ هزار تن مازاد داریم.

وی با بیان اینکه در فرآیند تولید کره، شیرخشک نیز تولید می‌شود، ادامه داد: بنابراین برای ادامه روند خودکفایی کره، نیازمند تولید شیرخشک هستیم ضمن اینکه تولید شیرخشک تولید شیرخام را نیز مدیریت می‌کند چرا که هر ۱۲ کیلو و ۶۰۰ گرم شیرخام تبدیل به یک کیلو شیرخشک می‌شود بنابراین دیگر شاهد مازاد در این زمینه نخواهیم بود که دولت مجبور به خرید توافقی آن شود.

مقدسی تصریح کرد: چه اشکالی دارد که صادرات شیرخشک و کره داشته باشیم، مگر شیر خامی که از آن شیرخشک و کره تولید می‌شود، با شیر خامی که فرآورده‌های لبنی از آن تولید و صادر می‌شود، متفاوت است؟

نرخ شیرخام اصلاح نمی‌شد، صنعت دامپروری کشور نابود می‌شد

وی ادامه داد: طی روزهای اخیر بسیاری بر وزیر جهاد کشاورزی تاخته و تصمیم او را نادرست خوانده‌اند در حالی که این تصمیمات با بررسی‌های کارشناسی مختلف اخذ شده و اگر چنین تصمیمی گرفته نمی‌شد کل صنعت دامداری کشور ورشکسته و نابود می‌شد.

یارانه‬ مصرف کننده را نمی‌شود از جیب تولیدکننده داد

مقدسی گفت: قبول داریم که سطح درآمد و قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و قادر به خرید خیلی از محصولات نیستند اما تاوان این اتفاق را نباید تولیدکننده بدهد و تولید از دست برود. بهتر است دولت برای جبران این مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و یارانه آن را مستقیماً به مردم بدهد.

وی تاکید کرد: برای حفظ امنیت غذایی و سلامت جامعه ابتدا باید تولید را حفظ کرد چرا که در غیر این صورت باید محصولات را وارد کنیم آن هم در شرایطی که با تحریم و جنگ اقتصادی مواجه هستیم و در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم چه اشکالی دارد که محصول صادر و ارز وارد کنیم؟ آیا بهتر نیست به جای اینکه محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج شوند و ارزی وارد نشود آنها را رسمی صادر کنیم و از عوائد این کار بهره مند شویم.

کد مطلب 5257330

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    نظرات

    • مجید کشاورز IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 0
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      پس قیمت گوشت چرا اصلاح نمیشه فقط از شیر حرف میزنید
    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      1 0
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      با سلام این آقایان کارخانه جات لبنیاتی یعنی متوجه نیستن که اگر دامدار نباشه اینها هم باید درب کارخانه را ببندند
    • IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      2 0
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      ارز 4200 فقط تبلیغ هستش الان دارو را با ارز دلار 30 هزار تومان خریداری می کنیم جمعش کنید
    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      2 0
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      صادرات که باز باشه گوشت خودش درست میشه
    • IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      1 0
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      کاه شده ۶۵۰۰هزارتومان جوشده ۷۰۰۰هزارتومان تو خراسان شمالی دولت یه فکری کنه خواهشن دامدارها نابودشدن😂
    • Aryan IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 1
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      چرا الکی قیمت میدی کجا کاه میخرن کیلویی 4500تو بیا از شهر ما کیلویی 2300بخر نصف قیمت تا تهران هم 440کیلومتر راهه ما 480کیلو کاه سفید معادل یک باک کمباین(یک ونیم خروار) را به زور 1200000 میخرن کاه نخود تریلی تراکتوری 400هزار دان پارس حیوانی کیسه 40کیلویی ما میخریدن 126هزار
    • سعید IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 0
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      چرااین دولت تااینقدر ضددامداروکشاورزهستش یونجه کیلویی ۷۰۰۰ کاه خروار خروار قاچاق میشه به سمت عراق وافغانستان ولی قیمت دام زنده روز به روزپایین میاد

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