تاکنون مرگ ناشی از دریافت واکسن کرونا در زنجان گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد کرونا در محل استانداری زنجان گفت: طی تیرماه سالجاری رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: تاکنون مرگ ناشی از دریافت واکسن کرونا در استان زنجان گزارش نشده است عوارضی داشته ولی حاد نبوده است.

رئیس علوم پزشکی استان زنجان گفت: نسبت به هفته‌های گذشته شاهد افزایش روند سرپایی و بستری بیماران کرونایی در استان هستیم.

قزلباش با بیان اینکه به ازای هر فرد مثبت ۹.۶ نفر برای ساماندهی و مدیریت بهتر پیگیری می‌شود، تاکید کرد: مردم بر این امر باور داشته باشند که کرونا تمام نشده است.

وی به تزریق واکسن کرونا در استان اشاره کرد و ابراز داشت: در مناطق اسلام‌آباد، خیام، امجدیه و بی‌سیم، واکسیناسیون زیر ۵۰ درصد است.

رئیس علوم پزشکی استان زنجان گفت: در مناطق کوی اندیشه، کوی قائم، پونک، کوچه‌مشکی، چهارراه سعدی، سعدی جنوبی، فرودگاه، شهرک الهیه کوی فرهنگ واکسیناسیون ۶۰ الی ۷۰ درصد است.

قزلباش با بیان اینکه زنجان به لحاظ بروز بیماری بعد از گیلان کمترین وضعیت را دارد، گفت: باید واکسیناسیون گروه‌های هدف در معرض خطر با شتاب انجام شود چرا که تزریق یک واکسن هم می‌تواند ۵۰ درصد میزان خطر ابتلا و مرگ و میر را کاهش دهد.