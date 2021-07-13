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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱:۴۶

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری:

راه‌حل مقابله با کم‌آبی در خوزستان کاهش انتقال آب است

راه‌حل مقابله با کم‌آبی در خوزستان کاهش انتقال آب است

اهواز- نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: راه‌حل مقابله با خشکسالی فقط محدودیت کشت نیست بلکه برگرداندن آب‌های در حال انتقال به فلات مرکزی به مجرای طبیعی آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن حیدری سه‌شنبه‌شب در جلسه شورای اداری استان خوزستان با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران استان تأکید کرد: راه‌حل مقابله با خشکسالی فقط محدودیت کشت نیست بلکه برگرداندن آب‌های در حال انتقال به فلات مرکزی به مجرای طبیعی آن است.

وی با بیان اینکه با باز کردن آب منتقل شده از رودخانه‌های خوزستان در زاینده‌رود نمک به زخم کشاورزان خوزستانی ریخته شد، افزود: حل مشکل به وجود آمده آب فراتر از توان سازمان آب و برق و سازمان جهاد کشاورزی استان است و باید توجه ویژه‌ای برای حل مشکل کم‌آبی شود.

حیدری بیان کرد: آمار سازمان‌های آب و برق و جهاد کشاورزی در مورد مساحت زیر کشت اختلافات و تناقضات فاحشی دارد اما گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که آمار جهاد کشاورزی استان مبنی بر اینکه ۲۰ درصد از ۸۸ هزار هکتاری که اجازه کشت داشته‌اند، کشت شده‌اند و این در حالی است که سازمان آب و برق خوزستان می‌گوید که ۸۰ هزار هکتار زیر کشت رفته و این اختلاف آمار بسیار بحث‌برانگیز است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: چرا ما نمی‌توانیم همان‌گونه که به سازمان‌های ما برای کاهش مصرف آب در کشاورزی فشار می‌آورند به دولت و وزارت نیرو فشار بیاوریم که آب را از سدهای بالادست به سمت خوزستان رهاسازی شود؟

وی تصریح کرد: سال ۹۵ در خطبه نماز جمعه نسبت به ساخت ۴ سد در آن زمان روی کرخه هشدار دادم و گفتم خوزستان با مشکل کم‌آبی روبرو خواهد بود و حالا می‌بینیم که ۳۴ سد ساخته شده و بسیاری از آنها برای کشاورزی در استان‌های بالادست کرخه است و هیچ آبی از آنها به سمت خوزستان سرازیر نمی‌شود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: ما باید از طریق دولت، مجلس و وزارت نیرو ورود کنیم تا از سدهای ایجاد شده در بالادست کرخه، آب به سمت خوزستان رها و مشکل آب در این رودخانه حل شود.

حیدری با تأکید بر اینکه آب ورودی به این تونل‌هایی که آب رودخانه‌های خوزستان را به سمت یزد، اصفهان و کرمان آب منتقل می‌کنند، کاهش دهید تا آب به خوزستان برسد، گفت: خبرهایی رسیده که مردم مناطقی که با بی‌آبی برای کشت مواجه شده‌اند به حواشی شهرها مهاجرت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه نگران این هستیم دشمن از نارضایتی‌های ایجاد شده در مورد آب سوءاستفاده کند و مشکلات امنیتی را ایجاد کنند، ادامه داد: تقاضای بنده از مسئولان امنیتی و در رأس آن استاندار این است که به بُعد امنیتی این جریان توجه و تصمیماتی اتخاذ شود که دشمن بهانه‌ای برای سوءاستفاده نداشته باشد.

کد مطلب 5257484

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      8 8
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      عجب فکری کرد این روحانی وای ......
    • خوزستانی IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      40 0
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      اب ما رو پس بدین مردم ما دارن از بی ابی آسیب میبینن دام ها دارن میمیرن بعد آبی که مالِ ماست داره به شهرهای دیگه فرستاده میشه.این چه عدالت و انصافیه؟
    • کعبی IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      32 2
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      مردم همیشه مظلوم خوزستان بی توقع ترین مردم ایران و دلاور ،جان برکف متاسفانه قربانی تصمیم های نادرست مسئولین و اقدامات بی فکر آنها شدن در حالی که سالانه هجوم ریز گرد ها مشکل بزرگی برای خورستان است با وجود وضع حاکم و نبود مدیریت و با توجه به خشکاندن تالاب ها و رودها باید شاهد یک فاجعه ی زیست محیطی باش
    • بختیاری IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      12 0
      پاسخ
      آب حق خوزستان هست کم آبی امان مردم خوزستان رو بریده،مسئولان لطفا جلوی انتقال آب از سرچشمه های کارون رو بگیرن سمنان اصفهان کرمان نباید آب خوزستان رو ببرند
      • AE ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
        0 4
        من خودم خوزستانی هستم در اصفهان زندگی میکنم اینکه آب رو به اصفهان میدن هم یه جور فرافکنی است آب خوزستان وحق آب زاینده رود به یزد می‌رود کشاورزی این مردم که عموما زندگی‌شان بر پایه آب بنا شده اند هم مثل مردم مظلوم خوزستان مورد ظلم واقع شده مردم اصفهان و خوزستان باید کنار هم برای حق آب اعتراض کنن
    • بت کارون IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      11 1
      پاسخ
      وضوگرفتن باآب غصبی باطل است اینوبه گوش اصفهانیابرسونید
    • اهوازی IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      12 0
      پاسخ
      انتقال آب خوزستان به مناطق کویری جنایت علیه بشریت و محیط زیست است. آبمان را برگدانید...
    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      15 1
      پاسخ
      تمام حرفهای مسئولین دروغه واین هشداریست به مناطق خوزستان که هروقت اراده کنیم حتی آب خوردن رو از شما خواهیم گرفت واین تبعیض آشکار را میرساند هشت سال خوزستان با تمام دنیا جنگید آبادش نکردید هیچ ویرانترش کردید آخر ظلم تا به کجا.
    • بهار IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      12 0
      پاسخ
      دشمن ما خوزستانیا کسی نیست جز اونایی که آب رو روی ما بستند و دارن نابودمون می کنند نفت و گازمون رو که بردید حداقل آبمون رو بذارید
    • عرفان یاسری IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      7 1
      پاسخ
      هر کس در حق مردم ظلم میکنه خدا نابودش کنه ، اون مسئول بی کفایت اگه یک روز تو خونش آب نباشه میتونه زندگی کنه ، مسئولین فردای قیامت جوابگو باشین
    • قدیره خنفرادی IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      9 0
      پاسخ
      خدا وکیلی اگر سرچشمه آبها که الان مربوط به استان خوزستان است به استان اصفهان سرازیر می شود مربوط به اصفهان بود اصفهانیها چکار می کردند زمین و زمان را به هم می دوختند
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      8 0
      پاسخ
      میخوان مردم خوزستان از بی آبی از گردوخاک از فقر بمیرن تا بالادستی ها خوش رندگی کنند
    • رضا IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      6 0
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه
    • خوزستانی ام IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      7 0
      پاسخ
      چرا باید از آب گرفته تا برق و گاز به شهرهای دیگه انتقال بدن واقعا متاسفم ک ما باید تو گرما بی بزقی تحمل کنیم شهرهای مثل اصغهان و قهم تهران تو آسایش از گاز گرفته تا اب بهره ببرن یکم خودتون جای جنوبیا بزارید تا کی اینطوری بی عدالتی
    • لیلا IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      7 1
      پاسخ
      چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است. حرام حرام حرام بر شما باد. دنیا و آخرت. نفرین بر ظالمین و سودجویان و در دنیا و اخرت. کسانی که ساکتند به معنی تایید اهل باطل هستند.
    • خورستانی IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      6 0
      پاسخ
      اب مارا دز ها بردن. وچیزی که قصبی باشد حرام است چه وضو چه خوردن وکشاورزی حرام است حرام
    • علیرضا IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      9 0
      پاسخ
      باز خوبه تازه یاد آب افتادن..تا مردم بیچاره نابود شدن دام ها ازبین رفتن ابمون رفته اصفهان اونا دارن حال میکنن خودمون موندیم وبی ابی وخوشکسالی
    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      11 0
      پاسخ
      الا لعنة الله على الظالمين
    • IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      9 0
      پاسخ
      مردم خوزستان راضی نیستن آب انتقال پیدا کنه .یه کلام
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      7 0
      پاسخ
      حرامتون ...از گلتون با خوشی پایین نره
    • خوزستانی ام IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      6 0
      پاسخ
      این حق خوزستان نیست که آب را از آن بگیرید از ارتفاعات آن تا خور هایش . این حق خوزستان نیست که کشاورزی و دامداری آن فدای تصمیم های نادرست و سود جویانه باشد. خوزستان را فقط مردمش درک می کنند اما از تمام ملت، همکاری و انتقاد از این تصمیم های بی برنامه را می خواهیم #خشک _و_تنها #خوزستان _را_نجات_میدهیم
    • سارا IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      7 0
      پاسخ
      من یک خوزستانی هستم آب کارون ما رو برگردانید این حق ماست
    • زینب IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      6 0
      پاسخ
      بنظرمن مسؤولی که رضایت به تشنگی مردم ودام وزمین خوزستان شده باشمر ملعون هیچ فرقی نداره اینو بگوش همه مسؤولین برسانید
    • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      4 0
      پاسخ
      مسئولان مردم مظلوم خوزستان را نمی بینند همانطور که دولتهای قبل ندیدندخون شهدا گریبانگیرتان خواهد شد آه مردم شمارا میگیرد
    • IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      3 0
      پاسخ
      سلام مارو هم ب اصفهانی ها برسونین بهشون بگید آروم تر خوشحالی کنن خوزستانیا دلشون میگره هم اهل آبادانم بخدا حقشون نیست
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      1 1
      پاسخ
      ب فکر ما هم نمی‌رسید. احسنتم
    • عبدلرضا IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      3 0
      پاسخ
      چرا ما که داخل شهر اهواز هستیم بااین وضعیت کرونایی باید مشکل آب داشته باشیم به خدا ماهم انسانیم .مسلمان ایرانی .
    • نسترن IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
      0 0
      پاسخ
      من لرم،اما میدونم روحانی بدترین و بزرگترین ضربه خودشم داره میزنه و میره که ایران کن فیکون بکنه بده دست رئیسی بگه دیدین چقد بی لیاقته، چرا با هموطنات اینکارارو میکنی که دوباره اعتراض بی آبی با اعتراضات حاشیه ای قاطی بشه،و حرف مردم عادی به جایی نرسه،خداوند نابودت کنه

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