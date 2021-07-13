به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن حیدری سهشنبهشب در جلسه شورای اداری استان خوزستان با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران استان تأکید کرد: راهحل مقابله با خشکسالی فقط محدودیت کشت نیست بلکه برگرداندن آبهای در حال انتقال به فلات مرکزی به مجرای طبیعی آن است.
وی با بیان اینکه با باز کردن آب منتقل شده از رودخانههای خوزستان در زایندهرود نمک به زخم کشاورزان خوزستانی ریخته شد، افزود: حل مشکل به وجود آمده آب فراتر از توان سازمان آب و برق و سازمان جهاد کشاورزی استان است و باید توجه ویژهای برای حل مشکل کمآبی شود.
حیدری بیان کرد: آمار سازمانهای آب و برق و جهاد کشاورزی در مورد مساحت زیر کشت اختلافات و تناقضات فاحشی دارد اما گزارشهای مردمی نشان میدهد که آمار جهاد کشاورزی استان مبنی بر اینکه ۲۰ درصد از ۸۸ هزار هکتاری که اجازه کشت داشتهاند، کشت شدهاند و این در حالی است که سازمان آب و برق خوزستان میگوید که ۸۰ هزار هکتار زیر کشت رفته و این اختلاف آمار بسیار بحثبرانگیز است.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: چرا ما نمیتوانیم همانگونه که به سازمانهای ما برای کاهش مصرف آب در کشاورزی فشار میآورند به دولت و وزارت نیرو فشار بیاوریم که آب را از سدهای بالادست به سمت خوزستان رهاسازی شود؟
وی تصریح کرد: سال ۹۵ در خطبه نماز جمعه نسبت به ساخت ۴ سد در آن زمان روی کرخه هشدار دادم و گفتم خوزستان با مشکل کمآبی روبرو خواهد بود و حالا میبینیم که ۳۴ سد ساخته شده و بسیاری از آنها برای کشاورزی در استانهای بالادست کرخه است و هیچ آبی از آنها به سمت خوزستان سرازیر نمیشود.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: ما باید از طریق دولت، مجلس و وزارت نیرو ورود کنیم تا از سدهای ایجاد شده در بالادست کرخه، آب به سمت خوزستان رها و مشکل آب در این رودخانه حل شود.
حیدری با تأکید بر اینکه آب ورودی به این تونلهایی که آب رودخانههای خوزستان را به سمت یزد، اصفهان و کرمان آب منتقل میکنند، کاهش دهید تا آب به خوزستان برسد، گفت: خبرهایی رسیده که مردم مناطقی که با بیآبی برای کشت مواجه شدهاند به حواشی شهرها مهاجرت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه نگران این هستیم دشمن از نارضایتیهای ایجاد شده در مورد آب سوءاستفاده کند و مشکلات امنیتی را ایجاد کنند، ادامه داد: تقاضای بنده از مسئولان امنیتی و در رأس آن استاندار این است که به بُعد امنیتی این جریان توجه و تصمیماتی اتخاذ شود که دشمن بهانهای برای سوءاستفاده نداشته باشد.
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