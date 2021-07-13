جمال شیبه در گفتوگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: ضرورت توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت و تأمین مسکن مناسب و مقاوم از اصلیترین برنامههای این نهاد در راستای امنیت و آسایش مددجویان است.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان خبر داد: در این راستا با مشارکت میان کمیته امداد و پتروشیمی امیرکبیر تعداد ۲۰ واحد مسکن برای مددجویان فاقد مسکن و بیبضاعت با اولویت ایتام وزنان سرپرست خانوار ساخته میشود.
وی، ساخت مسکن مددجویی را با محوریت کاهش فقر و توانمندسازی نیازمندان ایجاد سرپناه مناسب اعلام کرد و افزود: مبلغ ۴۹ میلیارد ریال برای احداث ۲۰ واحد مسکونی مددجویان با مشارکت شرکت تخصیص یافته است.
شیبه با بیان اینکه یکی از راهبردهای محوری کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان کمک به تأمین مسکن آنهاست، گفت: به منظور بهرهمندی از ظرفیتها و توانمندیها و همچنین همافزایی امکانات، تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و پتروشیمی امیرکبیر به امضا رسید.
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