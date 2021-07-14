جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ ۲۳ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه بیست و سوم تیرماه ۱۴۰۰) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین پوند انگلیس ۵۸ هزار و ۱۵۲ ریال و یورو ۴۹ هزار و ۶۰۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

برپایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۸۲۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۶۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۰۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۷۱ ریال، روپیه هند ۵۶۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۶۳۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۳۳۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۵۰ ریال، دلار هنگ‌کنگ ۵ هزار و ۴۰۹ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۵۷۴ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۲۸۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۷۵، لیر ترکیه ۴ هزار و ۸۸۵ ریال، روبل روسیه ۵۶۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۳۸۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۶۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۰۵ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۵۹ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۴۸۸ و دینار لیبی ۹ هزار و ۳۱۵ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار ۴۹۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸ هزار و ۸۲۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۹ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۶ هزار و ۶۴۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۱۹ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۳۹۸ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۰۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۳۵۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۶۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۶۸۵ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.