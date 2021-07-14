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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۹:۱۴

با ادامه درگیری ها؛

شمار قربانیان ناآرامی های آفریقای جنوبی به ۷۲ نفر رسید

شمار قربانیان ناآرامی های آفریقای جنوبی به ۷۲ نفر رسید

درگیری ها در آفریقای جنوبی همچنان ادامه دارد به طوری که شمار قربانیان این درگیری ها به بیش از ۷۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در ادامه اعتراضات مردم آفریقای جنوبی به زندانی شدن «جاکوب زوما» رئیس جمهور سابق، معترضین بار دیگر به فروشگاه ها و ساختمان های دولتی حمله کردند که این اقدامات با واکنش پلیس و شلیک گلوله از سوی آنها همراه بود.

در نتیجه این درگیری ها شماری از معترضین کشته شدند و شمار قربانیان این درگیری ها به ۷۲ نفر رسید.

در پی شورش مرگباری که با زندانی شدن جاکوب زوما، رییس جمهور سابق آفریقای جنوبی در این کشور درگرفته، سیریل رمافوزا، رییس جمهور آفریقای جنوبی از مردم خواسته در مقابل خشونت بایستند.

بر اساس این گزارش، هواداران زوما مغازه‌ها را غارت کرده‌اند و ساختمان‌ها را آتش زده‌اند.

زوما در پی خودداری از حضور در تحقیقات درباره فساد مالی در دوران ریاست جمهوری‌اش به سرپیچی از دستور دادگاه محکوم شده است.

زومای ۷۹ ساله که اتهام فساد را رد می‌کند به ۱۵ ماه زندان محکوم شده است اما امیدوار است که که دادگاه قانون اساسی کشور حکمش را لغو کند یا کاهش دهد.

کارشناسان می‌گویند شانس تحقق امید رییس جمهور سابق آفریقای جنوبی بسیار کم است.

کد مطلب 5257591
عبدالحمید بیاتی

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