نقص فنی تولید یک هواپیمای دیگر بوئینگ را مختل کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت بوئینگ، غول هواپیماسازی آمریکا، اعلام کرد به دنبال کشف نقص فنی در سازه هواپیمای ۷۸۷ دریم‌لاینر تولید این مدل را کاهش خواهد داد.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد هواپیماهای ۷۸۷ دریم لاینر این شرکت در فرایند تولید دچار نقص فنی شده و نمی‌توانند قبل از تعمیر و رفع این نقص به فروش برسند.

بیانیه بوئینگ در حالی منتشر می‌شود که یکی از مشتریان بزرگ این شرکت سفارش خرید هواپیماهای ۷۳۷ مکس را لغو کرد. به این ترتیب ریکاوری این شرکت هواپیماسازی از بحران پاندمی کرونا حالا از دو طرف به مخاطره افتاده است.

تحلیل‌گر ورتیکال ریسرچ، رابرت استالارد، گفت: برای ما این اتفاق از این لحاظ اهمیت دارد که زنجیره‌های تولید بوئینگ با اختلال مواجه خواهند شد. زنجره تولید چیزی نیست که شما آن را مانند یک سوئیچ خاموش و روشن کنید.

شرکت هواپیمایی فلای دوبای امارات متحده عربی اعلام کرد سفارش خرید ۶۵ هواپیمای مکس ۷۳۷ خود را لغو کرده است. این شرکت در کل ۲۵۱ فروند از این مدل را سفارش داده بود.

پس از این اخبار سهام شرکت بوئینگ ۳.۳ درصد سقوط کرد.

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