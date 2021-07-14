حجم تجارت خارجی چین در نیمه اول امسال رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، حجم تجارت خارجی چین در نیمه اول امسال با ریکاوری اقتصادی قدرتمند این کشور و تقویت تقاضای خارجی به بالاترین سطح تاریخ رسید.

داده‌های اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد در ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ حجم تجارت خارجی چین ۲۷.۱ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرده و به ۱۸.۰۷ تریلیون یوآن (معادل ۲.۷۹ تریلیون دلار) رسیده است.

این حجم تجارت خارجی ۲۲.۸ درصد از سطح قبل از پاندمی در ۲۰۱۹ بالاتر است.

طبق این داده‌ها در این بازه به لحاظ ارزش یوآنی، صادرات ۲۸.۱ درصد جهش کرد و واردات با جهش ۲۵.۹ درصدی روبرو شد.

تنها در ماه ژوئن صادرات و واردات چین ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد و به ۳.۲۹ تریلیون یوآن رسید تا سیزدهمین ماه متوالی رشد را به ثبت برساند.

در نیمه اول امسال تجارت چین با بزرگترین شرکای تجاری این کشور که سه رتبه اول آن به ترتیب، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی، اتحادیه اروپا و آمریکا هستند، با رشد قدرتمندی همراه بود.

در این دوره حجم تجارت دوجانبه بین چین و اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا ۲۷.۸ درصد، چین و اتحادیه اروپا ۲۶.۷ درصد و چین و آمریکا ۳۴.۶ درصد رشد کرد.