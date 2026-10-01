هادی الله‌ویسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحولات شتابان علمی و فناوری، ضرورت به‌روزرسانی رویکردهای آموزشی و پژوهشی در مدارس را بیش از گذشته نمایان کرده است و آموزش و پرورش باید متناسب با این تحولات، زمینه رشد مهارت‌های دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی افزود: در همین راستا، پژوهش‌سرای تخصصی هوش مصنوعی در آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج راه‌اندازی می‌شود تا بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه آموزش فراهم شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با اشاره به ظرفیت دانش‌آموزان در حوزه‌های علمی و فناوری عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی این مجموعه، شناسایی استعدادهای دانش‌آموزی، هدایت آنها به سمت فعالیت‌های پژوهش‌محور و فراهم کردن فرصت برای تبدیل ایده‌های علمی و خلاقانه به طرح‌های فناورانه است.

الله‌ویسی ادامه داد: آشنایی دانش‌آموزان و فرهنگیان با مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی و ارتقای مهارت‌های آنان در این حوزه، از دیگر محورهای فعالیت پژوهش‌سرای تخصصی خواهد بود.

وی گفت: توسعه این مهارت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های علمی، پژوهشی و نوآورانه در مدارس باشد و به آموزش و پرورش کمک کند تا متناسب با نیازهای روز، از فناوری‌های نوین در فرآیند تعلیم و تربیت بهره بگیرد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های علمی و فناوری و حمایت از فعالیت‌های پژوهش‌محور دانش‌آموزان از اولویت‌های این ناحیه است و راه‌اندازی پژوهش‌سرای تخصصی هوش مصنوعی نیز در همین چارچوب و در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دنبال می‌شود.