به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد در صورتی که سازمان اوپک و متحدان آنها (موسوم به اوپک پلاس) اختلافات خود را حل نکنند و تولید نفت را افزایش ندهند، جهان با کمبود جدی عرضه نفت روبرو خواهد شد.

آژانس در گزارش جدید ماهانه خود اعلام کرد: رشد اقتصادی قدرتمند جهانی، افزایش نرخ واکسیناسیون در کشورها و تسهیل محدودیت‌های قرنطینه‌ای و فاصله‌گذاری اجتماعی، در ترکیب با هم باعث شده‌اند که تقاضای جهانی نفت در ادامه سال به شدت افزایش یابد.

در بیانیه آژانس آمده است: اختلافات کنونی اوپک پلاس ممکن است منجر به تعمیق بحران کمبود عرضه نفت شود و قیمت‌ها نفت خام را بالاتر ببرد. این می‌تواند باعث ایجاد تورم شده و ریکاوری شکننده اقتصاد جهان را به خطر بیاندازد.

قیمت نفت خام برنت در معاملات امروز به بالاترین سطح در ۲ سال اخیر رسیده و نزدیک به ۷۶ دلار باقی مانده است.

آژانس بین‌المللی انرژی تاکید دارد که افزایش ۴۰۰ هزار بشکه در روز تولید اوپک برای این حجم از افزایش تقاضا ناکافی است. طبق تخمین این آژانس اوپک پلاس ۴۰.۹ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید می‌کند که این حداقل ۲.۵ میلیون از تولید مورد نیاز برای رفع تقاضای جهانی کمتر است.