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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۷

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد؛

کشف دو محموله قاچاق در دو نقطه مختلف زنجان

کشف دو محموله قاچاق در دو نقطه مختلف زنجان

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: دو محموله قاچاق به ارزش ۵۹۰ میلیون ریال در شهرستان‌های ایجرود و سلطانیه کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش گفت: ماموران یگان امداد این شهرستان ۶ تن و ۷۴۰ کیلوگرم گندم قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه کامیون کشف و ضبط کردند و کارشناسان ارزش گندم‌های کشف شده را ۳۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی اظهار کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است و اما در نقطه‌ی دیگری از استان هم چهار تن و ۸۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق به ارزش ۲۴۰ میلیون ریال در محور زنجان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: این محموله از یک کامیون در محور زنجان-بیجار کشف شده و در این رابطه خودرو توقیف و پرونده تحویل مراجع قضایی شده است و پلیس استان مبارزه با قاچاق را از اولویت‌های اصلی خود عنوان کرده و از مردم نیز خواسته هرگونه مورد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5257638

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