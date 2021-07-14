کشف دو محموله قاچاق در دو نقطه مختلف زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش گفت: ماموران یگان امداد این شهرستان ۶ تن و ۷۴۰ کیلوگرم گندم قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه کامیون کشف و ضبط کردند و کارشناسان ارزش گندم‌های کشف شده را ۳۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی اظهار کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است و اما در نقطه‌ی دیگری از استان هم چهار تن و ۸۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق به ارزش ۲۴۰ میلیون ریال در محور زنجان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: این محموله از یک کامیون در محور زنجان-بیجار کشف شده و در این رابطه خودرو توقیف و پرونده تحویل مراجع قضایی شده است و پلیس استان مبارزه با قاچاق را از اولویت‌های اصلی خود عنوان کرده و از مردم نیز خواسته هرگونه مورد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.