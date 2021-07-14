اصلاح اقتصاد کشور اولویت دولت جدید باشد/ ضرورت حفظ استقلال بورس

محمد حسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بورس در تمام دنیا یک نهاد مستقل از دولت است که بسته به شرایط اقتصادی، سقوط و رشد در آن نیز می‌تواند اتفاق افتد.

وی ادامه داد: با فروش برخی از بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت، مردم امکانات مورد نیاز خود را سرمایه گذاری کرده و سقوط آن موجب آزرده خاطر شدن مردم شد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنگاه‌هایی که توسط دولت واگذار شده است باید به همان قیمت قبلی سهام را خریداری کنند.

فرهنگی شکل گرفتن رشد را بسته به اصلاح شرایط عمومی اقتصادی دانست و گفت: تنها بنگاه‌های واگذاری شده از سوی دولت مطرح نیست؛ چنانچه اگر اقتصاد اصلاح نشود و رشد اقتصادی تحقق نیابد ممکن است بار دیگر مردم دچار آسیب شوند.

وی افزود: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از سوی دولت تأثیر بسزایی در تشدید چنین شرایطی دارد.

فرهنگی بر مصرف بالای برق رمز ارزها در کل کشور اشاره کرد و گفت: مصرف بی رویه برق توسط رمز ارزها در قطعی برق و مشکلات به وجود آمده در مراکز خدماتی و عمومی بی تأثیر نیست.

لزوم بازتوانی نیروگاه تبریز

وی ادامه داد: بهسازی و بازتوانی نیروگاه تبریز، وعده‌ای است که از سوی دولت مطرح شده است و در حال حاضر مالکیت آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تاکنون هیچ سرمایه‌ای برای بازتوانی آن در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: مشکل مصرف مازوت و تأثیر آن بر آلودگی هوا و از سویی مصرف بالای آب در نیروگاه تبریز، مصرف آب در تبریز را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد که اگر بازتوانی نیروگاه تبریز انجام شود مصرف مازوت برداشته شده و آب برای مصرف شرب نیز آزاد می‌گردد.

فرهنگی افزود: نیروگاه تبریز در حد شهری مانند مراغه، آب مصرف می‌شود؛ جایگزین نیروگاه‌های خشک و نیمه خشک می‌تواند جایگزین شود و نیروگاه تبریز را به یک نیروگاه غیر مصرف کننده آب و عدم آلایندگی تبدیل کند که تمام این‌ها نیازمند انجام بازتوانی در نیروگاه تبریز است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بازآفرینی برای شبکه‌های مجازی گفت: در رابطه با این موضوع، با تصویب هیأت دولت قرار بر این است تا وزارت صمت مجوز و نظارت این کار را بر عهده بگیرد.

ضرورت نظارت بانک مرکزی بر جابجایی رمز ارزها

فرهنگی بر نظارت بانک مرکزی برای جابجایی رمز ارزها تأکید کرد و افزود: در گذشته‌ها طرحی از سوی بنده تحت عنوان مشاغل خانگی مطرح شده بود که در حال حاضر با داشتن مجوز، مسیر برای آنان فراهم است.

فرهنگی گفت: این گونه مشاغل در فضای مجازی می‌تواند به حوزه مشاغل خانگی سوق یابد؛ اما مشاغلی که در قالب مشاغل خانگی نیست مشمول قانون تجارت می‌شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ساماندهی مشاغل در فضای مجازی، نیازمند همکاری دقیقی میان وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس فتا و وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: اما عارضه‌ای که در حال حاضر وجود دارد نظارت پذیر نکردن فضای مجازی است و علاقه‌ای میان کاربران فضای مجازی وجود دارد که نظارت‌ها ممکن است محدودیت‌هایی را در فضای مجازی ایجاد کند.

فرهنگی به عوارض فضای مجازی و آسیب‌های وارده از حیث اخلاقی، روحی و روانی اشاره کرده و افزود: فضای مجازی نیازمند نظارت است اما به معنای محدودیت نیست بلکه نظارت به معنای واقعی کلمه است.

وی ادامه داد: ساماندهی مشاغل فضای مجازی در قالب‌های تعریف شده قانونی قابلیت ساماندهی دارد مشروط بر اینکه اراده‌ای از سوی دولت در این زمینه انجام گیرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف اصلی طرح محدودیت فضای مجازی، نظارت پذیر کردن شبکه‌های اجتماعی است و این در حالی است که فضای مجازی در کنار آسیب‌های خود، فرصت‌های مهمی را نیز در برمی‌گیرد.

دولت جدید به سمت شایسته سالاری حرکت کند

وی بر جهت گیری دولت جدید به سمت شایسته سالاری تأکید کرد و گفت: قطعاً دولت آینده باید دولتی باشد که بر اصلی ترین شعار خود که کارآمدی است پایبند باشد و باید گفت که کارآمدی نیز تنها با مدیران موفق امکان پذیر خواهد بود.

فرهنگی ادامه داد: در انتخاب شورای شهر تبریز، بحث آرا مطرح نیست بلکه نحوه آرا در میان است که برخی از آرا که فاقد ضوابط هستند باطل شدند.

وی در پاسخ به این سوال که نفوذ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه تبریز صحت دارد یا خیر پاسخ داد: هیأتی در قالب ائتلاف نیروهای انقلاب وجود داشت که برخی از اعضای شورای شهر جدید در لیست آنها انتخاب شده و برخی نیز به لحاظ شرایطی در لیست حضور داشتند اما در آن لیست قرار نداشتند اما رأی آوردند که می‌توانند جزو همان لیست محسوب شوند و با نمایندگان هیچ گونه ارتباطی ندارند.