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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۰

در دفتر رئیس‌جمهور منتخب صورت گرفت؛

دیدار دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ورئیس دفتر رئیس‌جمهور با رئیسی

دیدار دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ورئیس دفتر رئیس‌جمهور با رئیسی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دفتر رئیس‌جمهور با حضور در دفتر رئیس‌جمهور منتخب با حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، در ادامه دیدارهای مقامات دولتی با رئیس‌جمهور منتخب، حجت‌الاسلام سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با حضور در دفتر رئیس‌جمهور منتخب، ضمن ارائه گزارشی از حوزه فعالیت خود، برای حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و دولت وی آرزوی موفقیت کردند.

کد مطلب 5257675

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