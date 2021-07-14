به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیسجمهور منتخب، در ادامه دیدارهای مقامات دولتی با رئیسجمهور منتخب، حجتالاسلام سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور، با حضور در دفتر رئیسجمهور منتخب، ضمن ارائه گزارشی از حوزه فعالیت خود، برای حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی و دولت وی آرزوی موفقیت کردند.
در دفتر رئیسجمهور منتخب صورت گرفت؛
دیدار دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ورئیس دفتر رئیسجمهور با رئیسی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دفتر رئیسجمهور با حضور در دفتر رئیسجمهور منتخب با حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.
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