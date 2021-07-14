به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، در ادامه دیدارهای مقامات دولتی با رئیس‌جمهور منتخب، حجت‌الاسلام سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با حضور در دفتر رئیس‌جمهور منتخب، ضمن ارائه گزارشی از حوزه فعالیت خود، برای حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و دولت وی آرزوی موفقیت کردند.