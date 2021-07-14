به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اکنون بیش از ۶ میلیارد نفر از گرسنگی و سو تغذیه دور هستند، اما در نقطه مقابل، با چیزی در حدود ۲ میلیارد انسان مبتلا به سو تغذیه ناشی از کمبود ریز مغذیها مواجهیم.
این افراد برخلاف تصور، به مواردی مانند اضافه وزن، ضعف سیستم ایمنی مبتلا هستند، عوارضی که با توجه به همهگیری کرونا، بهعنوان پیشزمینههای اصلی ابتلاء به بیماری ناشی از این ویروس معرفی شدهاند.
این موضوع موجب شد بسیاری از شرکتهای غذایی به موجب مسئولیتهای اجتماعی خود، برای رفع این معضل دست به کار شوند.
تغییر تعریف «امنیت غذایی» در گذر زمان
در برههای، مبحث «امنیت غذایی» با اتکا بر تعریف پذیرفته شده در اجلاس غذا در سال ۱۹۹۶ شامل تأمین دائمی غذای کافی، ایمن و مقوی، برای یک زندگی فعال و سالم بود.
تاکید بر واژه «مقوی» نشان میداد که غذا علاوه بر سهولت دسترسی، باید حاوی مواد مغذی باشد.
اخیراً، با آشکار شدن ماهیت و شدت سو تغذیه و بخصوص تأثیر منفی آن در رشد کودکان، مفهوم امنیت غذایی برای تاکید بر کیفیت و در بر گرفتن عوامل محیطی، توسعه داده شد.
بر همین اساس، تعریف امنیت غذایی در سال ۲۰۱۲ به این شکل مطرح شد: «دسترسی دائمی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی مردم به غذایی مطمئن، کافی و باکیفیت برای تأمین نیازهای غذایی روزانه در محیطی بهداشتی و دارای مراقبتهای لازم جهت فراهم کردن زندگی سالم و فعال.»
افزایش نگرانیها در مورد سو تغذیه پنهان
بهتازگی اما نگرانیها در مورد سومین جنبه سو تغذیه، یعنی اضافه وزن و کاهش ایمنی بدن افزایش پیدا کرده است. این نوع سو تغذیه مربوط به کمبود عناصر ریز مغذی است که بویژه برای کودکانی که بیشتر درگیر آن هستند، عواقب مادامالعمر دارد.
این امر با اختلال در رشد آغاز شده و با افزایش خطر ابتلاء به بیماریها ادامه مییابد که در نهایت به ایجاد ضعف در سیستم ایمنی بدن ختم میشود. با جدیتر شدن این معضل، بویژه در همهگیری کرونا، کشورهای توسعهیافته در پی اجرای سیاستهای نوآورانهای در سیستمهای کشاورزی و صنایع غذایی خود هستند تا تمرکز بیشتری بر سطح ایمنی بدن شهروندان خود کنند.
دولتها به موجب وظایف ذاتی و نهادهای مردمنهاد و شرکتهای صنایع غذایی به موجب مسئولیت مدنی، رویکردهای مداخلهگرایانهای را در این موارد اتخاذ کردهاند که یکی از آنها، زیر ذرهبین بردن تحول در سیستمهای غذایی و بررسی نحوه مواجهه با این معضل بود؟
به نظر میرسد «کاله»، برند شناختهشده گروه صنایع غذایی سولیکو پاسخ درخوری برای آن یافته است، چراکه بررسی سبد محصولات این شرکت و همچنین کمپینهای تبلیغاتی آن، نشان میدهد که تأمین حداکثری سبد غذایی و ریز مغذیهای شهروندان در اولویت قرار گرفته است. ماست سون کم چرب کاله که یکی از پرطرفدارترین محصولات لبنی موجود در بازار است محصول همین سیاست است.
شاخصهای سبد غذایی، ملاکی مهم برای کشورهای توسعه یافته
شاخصهای سبد غذایی یکی از مهمترین ملاکها برای اندازهگیری توسعهیافتگی کشورهاست. این شاخص در دو سطح مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ سطح اول برای اطمینان از سالم بودن سبد غذایی و سطح دوم مقرونبهصرفه بودن آن است.
مسئولیت اجتماعی شرکتها و امنیت غذایی شهروندان
رسیدن به امنیت غذایی، بهره مندی از نوآوریهای حوزههای کشاورزی، فناوری ارتباطات، اقتصاد و حضور فعال شرکتهای بزرگ را میطلبد.
در واقع راههای بسیاری وجود دارد که این شرکتها دسترسی کافی شهروندان به رژیم مغذی را در دستور کار خود قرار دهند.
این در حالی است که شرکتهای بزرگ، گاهی اوقات به مسئولیت مدنی خود فارغ از معادلههای سود و عمل میکنند و در بحرانهای اجتماعی به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد عمل میشوند.
مسئولیت اجتماعی «کاله» در دوران کرونا
کرونا یکی از بحرانهای بزرگ اجتماعی است که برخی شرکتهای بزرگ مانند «کاله» توانستند در مقابله با آن، نقش بارزی از منظر مسئولیت اجتماعی ایفا کنند.
این شرکت در راستای مقابله با پیامدهای منفی این همهگیری و تأمین امنیت غذایی شهروندان، سال گذشته در طرحی مشترک با «هلال احمر» و «اسنپ» با عنوان «به هم دلگرمیم» به ازای هر ریتوییت در توئیتر، یک بسته غذا حاوی انواع محصولات لبنی و پروتئینی را به دست خانوادههای آسیب دیده از کرونا در استانهای تهران، قم، مازندران و خوزستان رسانید.
در این طرح که با کمک وزارت بهداشت، و سایر دستگاههای حمایتی انجام شد این محصولات، جمعاً به ارزش ۲۰۰ هزار تومان به حمایت دیدگان اختصاص یافت:
۴ پاکت شیر تتراپک ۱ لیتری کمچرب
یک بسته پنیر سفید ۴۰۰ گرمی
۴ پاکت خامه تتراپک
۲ بطری دوغ ۱.۵ لیتری
۲ بطری نوشابه لاکیدو ۱.۵ لیتری
یک سطل ماست کمچرب پروبیوتیک ۲.۲ کیلویی
یک بسته مخلوط سبزیجات منجمد ۴۰۰ گرمی
یک بسته سیبزمینی سرخکرده ۷۵۰ گرمی
یک بسته لوبیا سبز ۴۰۰ گرمی
یک بسته برگر ۵ عددی
یک بسته کبابلقمه ۹ عددی
بسته کوکتل مرغ ۳۰۰ گرمی
از سوی دیگر، این شرکت با تأمین سبد غذایی سرشار از کلسیم در دوران کرونا و عدم افزایش قیمت فراوردهها، با تولید محصولات سرشار از پروبیوتیک و غنیشده با ال کازئی درجهت تقویت سیستم ایمنی شهروندان… گام بلندی درمبارزه با این همهگیری برداشت.
نقش پروبیوتیکها در مبارزه با کرونا
این روزها با گستردهتر شدن مطالعات و پژوهشهای میدانی، نقش تعیینکننده پروبیوتیکها در مقاومت بدن قبل و بعد از بیماری، برجستهتر شده است.
در مقالهای که سال گذشته از سوی دانشگاه فردوسی به کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ارائه شد، آمده است: «برخی مطالعات نشان میدهند که ارتباطی بین روده و ریه وجود دارد و تا حدی ممکن است علائم توسط پروبیوتیکها تعدیل شود، به این ترتیب علائم گوارشی به طور مطلوب تغییر میکند و همچنین از سیستم تنفسی محافظت میکند.»
با توجه به توانایی گزارش شده از سویههای مختلف پروبیوتیک مانند «الکازئی» در بهبود ایمنی مخاط در برابر عوامل بیماریزا، اثرات احتمالی نیز در پیشگیری و درمان عفونتهای دستگاه تنفسی پیشنهاد شده است.
همچنین، به اعتقاد یک دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مصرف پروبیوتیکها تا ۴۰ درصد از عفونتهای تنفسی پیشگیری میکند و انواع لبنیات بهویژه ماست و دوغ از جمله پروبیوتیکهایی به شمار میروند که رشد میکروبهای مفید را در بدن موجب میشوند.
ارتش پروبیوتیک «کاله» به جنگ کرونا میرود
در همین راستا، و با توجه به واقعیت علمی فوق، برند «کاله» در راستای مسئولیت اجتماعی خود برای مقابله با این همهگیری، از تولید محصولات پروبیوتیکی که تأثیر آنها در پیشگیری و همچنین درمان کرونا به اثبات رسیده، غافل نشده است.
این شرکت با بهرهگیری از L.Casei یا لاکتوباسیلوس کازئی، یکی از انواع پروبیوتیکهایی که در میکروارگانیسم میلیاردی رودهها و سایر دستگاههای حیاتی بدن استقرار دارند و وظیفه جنگیدن با باکتریهای مضر و حفظ سلامت بدن را بر عهده دارند، ارتش خود برای تقویت ایمنی بدن در مقابله با کووید ۱۹ را بیش از هر زمان دیگری تجهیز کرده است.
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