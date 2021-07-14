۶ مرکز جدید یادگیری محلی در فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد نوروزی چگینی در جلسه شورای پشتیبانی شهرستان نی ریز که با حضور فرماندار این شهرستان برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه مراکز یادگیری محلی سوادآموزی در رویکردهای جدید، گفت: در دنیای امروز یکی از شاخص‌ها و پارامترهای بسیار مهم در بهبود کیفیت زندگی مردم توجه به باسوادی مردم می‌باشد زیرا که این پارامتر در همه جوانب به فردی و اجتماعی زندگی افراد تأثیر مستقیم دارد.

وی اضافه کرد: به همین دلیل است که در رویکردهای جدید، مراکز یادگیری مجلس سوادآموزی که کانون تلفیق سواد و مهارت محسوب می‌شوند، مورد توجه ویژه‌ای است.

معاون آموزش و پرورش استان فارس اضافه کرد: سال ۱۳۹۹ طرح بسیار مهم «پیوند سواد و زندگی» در راستای جامعه محور کردن سواد، در کشور اجرا و عملیاتی شد.

وی افزود: این طرح در استان فارس نیز در ۱۰ مرکز یادگیری محلی اجرایی شد که ارزیابی‌های انجام شده توسط سازمان نهضت سوادآموزی نشان‌دهنده نتایج مطلوب ناشی از اجرای این طرح بوده است.

نوروزی دلیل افزایش تعداد این مراکز در فارس را همین موفقیت ذکر و اضافه کرد: تعداد ۲۶۰۰ نفر سوادآموز در مراکز یادگیری محلی استان فارس تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

این مقام مسئول گفت: تعداد ۳ هزار و ۶۴۰ نفر نیز در این مراکز آموزش مهارت خواهند دید به این معنی که مهارت‌های اساسی زندگی به مخاطبان آموزش داده خواهد شد.

وی گفت: هر مرکز یادگیری محلی در طول سال باید ۲۰۰ ساعت آموزش مهارت‌های اساسی زندگی به مخاطبان و سواد آموزان را داشته باشد که با توجه به فعالیت ۵۲ مرکز یادگیری محلی در سطح استان در سال جاری ۱۰ هزرار و ۴۰۰ ساعت مهارت آموزی در مراکز یادگیری محلی سوادآموزی صورت خواهد گرفت.

نوروزی یادآور شد: در این مراکز علاوه بر توافق نامه‌های قبلی یک توافقنامه جدید با دانشگاه علوم پزشکی و یک توافقنامه نیز با اداره کل فنی و حرفه‌ای منعقد خواهد شد.