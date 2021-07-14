به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر اساس آمارهای منتشر شده حدود ۳ میلیون دلار میزان واردات آنزیم های صنعت آرد و نان است. این عدد با بومیسازی محصولات قابل جبران و بازگشت به کشور است. در حال حاضر نیز با تلاش یک شرکت دانشبنیان و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید این آنزیمها بومیسازی میشود.
این شرکت، برای توسعه سویه مولد آنزیم آرد و نان و همچنین دستیابی به فناوری فرمولاسیون اختصاصی آنزیم های خود بر اساس کیفیت گندم و آرد در کشور از دانش و فناوری موجود در دانشگاه های کشور استفاده کرده است.
آنزیمهای صنعت غذا با هدف «افزایش کیفیت محصولات آردی، کاهش دور ریز نان»، «جایگزینی مواد شیمیایی و سرطانزا در این محصولات» و «افزایش سلامت مصرف کننده و کاهش خروج ارز برای واردات آنزیم» تولید شده است.
این شرکت در تلاش است تا نسلهای جدیدی از آنزیمهای این صنعت را تولید کند تا با بهینهکردن مصرف آنزیمها شاهد چند عملکرد متفاوت این مواد باشیم.
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