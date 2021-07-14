افزایش ۱۰.۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق با سرمایه گذاری صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب در نشست خبری درباره واگذاری مجوز تولید ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات ظرفیت جدید برق اظهار داشت: صنایع فلزی، معدنی و دیگر صنایع بزرگ در سال‌های اخیر درخواست مجوز خود تأمینی برق را داشته‌اند که در روزهای اخیر وزیر صمت با صنایع پرمصرف مانند فولادی و معدنی نشستی برگزار کرد و این صنایع مشترک برای ۱۳ پروژه در ۱۰ استان درخواست مجوز از شرکت برق حرارتی کردند.

وی افزود: وزارت صمت با وزارت نیرو نشست‌هایی برگزار کرد و در نهایت ۱۶ تیرماه وزارت صمت درخواست خود را ارائه داد و ما شب گذشته برای تولید ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات برق از سوی صنایع پرمصرف مجوز نیروگاه صادر کردیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تأمین نیروی برق حرارتی تصریح کرد: برخی از صنایعی که درخواست جدید داشته‌اند شامل فولاد مبارکه برای تولید ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در کنار نیروگاه فعلی، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ۱۵۰۰ مگاوات، آلومینیوم المهدی ۱۵۰۰ مگاوات، صنایع مس ۸۰۰ مگاوات، معدنی چادرملو ۱۰۰۰ مگاوات برای فاز ۲، مس گل گهر ۱۳۰۰ مگاوات برای فاز ۲، خطوط انتقال آب از خلیج فارس ۱۰۰۰ مگاوات، فولاد خوزستان ۵۰۰ مگاوات و ایمیدرو ۵۰۰ مگاوات است که در استان‌های اصفهان، هرمزگان، یزد، سمنان، آذربایجان شرقی، کرمان، خوزستان، بوشهر و فارس قرار دارند.

به گفته طرزطلب، روز گذشته برای هر ۱۳ پروژه موافقت اصولی صادر شد و مدت اعتبار این مجوزها یک سال است که اگر صنایع مذکور ظرف یک سال فعالیتی انجام ندهند مجوز آنها باطل می‌شود.

وی یکی دیگر از پیشنهادهای شرکت برق حرارتی به وزارت صمت را آمادگی این شرکت در خصوص واگذاری واحدهای نیروگاهی گازی موجود به صنایع بزرگ جهت سرمایه گذاری در مورد تبدیل این واحدهای نیروگاهی از گازی به سیکل ترکیبی عنوان و اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های این فرآیند مصرف نشدن سوخت جدید در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی است و با همان میزان مصرف سوخت و تنها از محل افزایش توان بخار، ظرفیت تولید برق جدید ایجاد می‌شود.

طرز طلب سومین پیشنهاد شرکت برق حرارتی به سرمایه گذاران را آمادگی این شرکت مبنی بر واگذاری سازه‌های نیمه تمام ساخت نیروگاه به متقاضیان و سرمایه گذاران صنعتی دانست و ادامه داد: مجموع سرمایه گذاری ها برای تولید این ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات حدود ۶ میلیارد یورو برآورد شده است و شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ اعلام کرده‌اند توانایی تأمین اعتبار این حجم از سرمایه را دارند.

وی خاطرنشان کرد: ساخت نیروگاه‌های گازی دو سال و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی سه سال طول می‌کشد. در حال حاضر حجم مصرف برق صنایع اعم از خرد و بزرگ نزدیک به ۱۲ هزار مگاوات است که شرکت‌های صنعتی و معدنی ۷ تا ۸ هزار مگاوات از این رقم را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی یادآور شد: مذاکرات وزارت نیرو با وزارت نفت در خصوص تأمین سوخت این نیروگاه‌ها به بعد از صدور موافقت اصولی شرکت برق حرارتی موکول شده است؛ تعرفه قراردادهای فروش برق به شرکت‌های صنعتی در قانون بودجه امسال معادل تعرفه TCA تعیین شده و از ۱۲۰ تومان در هر کیلووات ساعت که در سال‌های قبل به آنها عرضه می‌شد، به ۴۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت افزایش یافته است بنابراین ساخت نیروگاه برای شرکت‌های صنعتی و صنایع بزرگ به صرفه خواهد بود.

وی درباره میزان تولید برق نیروگاه‌های گازی گفت: ۴ هزار مگاوات از این محل تولید می‌شود. همچنین راندمان نیروگاه‌هایی که قرار است ساخته شوند بر اساس قراردادی که به امضا رسانده‌ایم بسیار بالاست و مصرف آب در آنها پایین است. همچنین قرار است به تدریج ۱۰ درصد از برق تولیدی این نیروگاه‌ها به سمت منابع تجدید پذیر حرکت کند.

طرزطلب تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون میزان تولید انرژی در نیروگاه‌های حرارتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافت همچنین اینکه گفته می‌شود اورهال نیروگاه‌ها به تعویق افتاده صحت ندارد. به خصوص که در سال ۹۷ شرایط خشکسالی مشابه امسال بود با این حال ما ۸ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش تولید برق داشتیم. در سال‌های گذشته اورهال نیروگاه‌های حرارتی از مهرماه آغاز و تا خرداد سال بعد به طول می‌انجامید اما سال گذشته به دلیل کمبود گاز مجبور به استفاده از مازوت در نیروگاه‌های حرارتی شدیم که زمان اورهال را به تعویق انداخت و قرار بود اسفندماه نیروگاه‌ها تعمیرات اساسی داشته باشند اما با تشدید کرونا و آغاز زودرس گرما مجبور شدیم هر چه سریع‌تر نیروگاه‌های در حال تعمیر را به مدار برگردانیم. در حال حاضر برخی واحدهای نیروگاهی بالای ۴۵ تا ۵۰ سال عمر دارند و فشار گرمای هوا و مصرف برق سبب می‌شود هر از گاهی برخی نیروگاه‌ها از شبکه خارج شده و ما به سرعت آنها را به شبکه بر می‌گردانیم.