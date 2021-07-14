به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم صبح چهارشنبه در دیدار با فرماندار ساوجبلاغ اظهار کرد: این شهرستان دارای ظرفیت‌های مطلوب فرهنگی و هنری و موطن بزرگان و اصحاب فرهنگ و هنر چیره دستی است که به عنوان ذخایر و الگوهای ارزشمند قابلیت الگو شدن برای نسل جوان ما را دارد.

وی بیان کرد: همین موضوع نیز موجب شده است تا نگاه و توقع ما از حوزه فرهنگ و هنر ساوجبلاغ، ویژه و متمایز از سایر شهرستان‌های استان باشد و قطعاً در این مسیر حمایت و راهبری فرماندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی شهرستان، راهگشا و کمک کار مسئولان و فعالان فرهنگی و هنری این شهرستان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به سابقه مردم ساوجبلاغ به رشته‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری افزود: آشنایی و علاقه‌مندی مردم به رشته‌ها و عرصه‌های فرهنگی و هنری، موجب دلگرمی و اطمینان خاطر اصحاب فرهنگ و هنر از نگاه کارشناسی و عمیق مسئولین و همچنین توقع بیشتر مسئولین ارشد ساوجبلاغ از فعالان فرهنگی و هنری است.

وی متذکر شد: همین امر موجبات ارتقای سطح ساوجبلاغ در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کرده است و ما نیز در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیش از پیش در خدمت و همراه مسئولین این شهرستان در میزبانی و برگزاری رویدادهای فاخر و اثرگذار فرهنگی و هنری هستیم.