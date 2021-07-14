مشکل قطعی و افت فشار آب در ایلام به حداقل رسیده است

نورالله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این روزها با بالارفتن دمای هوا مصرف آب هم بالا رفته است، کمبود منابع آبی در سالیان گذشته باعث قطعی‌های مکرر در بیشتر محله‌های شهر ایلام می‌شد، موضوعی که امسال به رغم کمبود منابع آبی اما خبری از قطعی آب نبود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام افزود: امسال علاوه بر صرفه جویی مردم در مصرف آب، بهره برداری از طرح بزرگ پمپاژ آب به شبکه‌های آب شهری ایلام باعث کاهش قطعی آب شده است.

تیموری افزود: این طرح مشکل قطعی ۲۰ ساله آب در شهر ایلام را برای همیشه حل کرده است، در فاز اول اجرای این پروژه که به بهره برداری رسید هم اکنون تا ۶۲۰ لیتر آب بر ثانیه به شهر ایلام منتقل می‌شود.

وی عنوان کرد: فرآیند بعدی کار در بحث بررسی راندمان پمپ‌ها است که کارهای اجرایی آن در حال انجام است، بر اساس نتایج بررسی‌ها و تعدیل‌های انجام گرفته امیدوار هستیم بتوانیم بالای ۷۰۰ لیتر بر ثانیه از سد ایلام منتقل کنیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایلام افزود: برای اجرای این طرح بزرگ در کنار دست سد ایلام بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

صرفه جویی در مصرف آب همچنان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

وی افزود: هم اکنون در شهر ایلام قطعی و افت فشار آب به حداقل لازم رسیده، با بهره برداری کامل از این پروژه چالش ۲۰ ساله آب شهر ایلام حل می‌شود.

تیموری اضافه کرد: طرحی که اجرای آن حداقل چهارسال طول می‌کشید در کمتر از چهار ماه برای جلوگیری از قطعی آب در تابستان امسال اجرا شده است.

وی افزود: طراحی‌های این پروژه در کوتاه‌ترین زمان وارد فاز مطالعات اجرا و اخذ موافقت نامه از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با سازمان برنامه و بودجه اتفاق افتاد.

وی گفت: هر چند با اجرای این طرح مشکل قطعی آب شهر ایلام حل شده اما صرفه جویی در مصرف آب همچنان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.