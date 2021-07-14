عاملان نزاع در «تقی آباد» رباط کریم دستگیر شدند

سرهنگ شیخ مراد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری شش عامل قمه کشی و نزاع در محله «تقی آباد» رباط کریم خبر داد و افزود: دو روز پیش حمله هشت نفر از اراذل اوباش با قمه به یک مغازه منجر در محله «تقی آباد» ه خسارت و آسیب جدی به افراد شد.

وی گفت: در این درگیری شدید پس از رسیدن نیروی انتظامی به تیراندازی انجامید و یکی از اراذل مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

فرمانده انتظامی رباط کریم افزود: موضوع در دستور کار جدی پلیس قرار گرفت و فرمانده انتظامی غرب استان نیز دستگیری این افراد شرور را به بنده تکلیف کرد و اکنون شش نفر از این اراذل دستگیر شدند.

مرادی گفت: اراذل و اوباش بدانند، پلیس به آنها اجازه بر هم زدن نظم عمومی را نمی‌دهد و قطعاً برخورد با این افراد جدی و پشیمان کننده خواهد بود.