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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۹

چهارشنبه شب ۲۳ تیر ماه:

نقد و بررسی طرح «بسته نجات اقتصاد ایران» در برنامه زاویه

نقد و بررسی طرح «بسته نجات اقتصاد ایران» در برنامه زاویه

در چهارمین قسمت از فصل شانزدهم برنامه زاویه طرح «بسته نجات اقتصاد ایران» مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین قسمت از فصل شانزدهم برنامه زاویه، روز بیست‌وسوم تیر ماه، ساعت ۲۲ با موضوع نقد و بررسی طرح «بسته نجات اقتصاد ایران» از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

در این قسمت علی مروی، رئیس اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف و مصطفی سمیعی‌نسب ، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) به طرح و نقد «بسته نجات اقتصاد ایران» خواهند پرداخت.

این بسته، نقشه‌ی راهی پیشنهادی برای تحول در نظام اقتصادی کشور است که به تازگی توسط اتاق بازرگانی تهران به همراه پژوهشکده حکمرانی و اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف ارائه شده است. برنامه زاویه در این هفته، علاوه بر سیاست‌های پیشنهادی این بسته، نظام معرفتی پشتیبان آنها را نیز مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

مجله علوم انسانی زاویه کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیماست که هر چهارشنبه با یک موضوع داغ به گفتگو و مناظره زنده می پردازد.

کد مطلب 5257827

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