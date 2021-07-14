به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، اداره یادشده هشدار داده که کمبود تراشه رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس را با مشکل مواجه کرده و برای حل این مشکل باید افزایش تولید انواع نیمه هادی برنامه‌ریزی شود.

بر طبق برآوردهای اداره ملی آمار انگلیس تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه می سال ۲۰۲۱ تنها ۰.۸ درصد رشد کرده که بخش عمده این مساله ناشی از محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا است و این رقم در مقایسه با ماه‌های قبلی که تولید ناخالص داخلی انگلیس تا ۲.۴ درصد نیز افزایش یافته بود، ناچیز است.

اگر چه شاخص‌های مربوط به مسکن و خدمات غذایی در انگلیس تا ۳۷ درصد رشد داشته، اما این رقم در حوزه حمل و نقل تا ۱۶.۵ درصد رشد منفی داشته و علت این مساله کمبود تراشه‌هایی است که برای تأمین برق تجهیزات الکترونیکی شبکه‌های حمل و نقل در خودروهای مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پیش از این جامعه تولیدکنندگان و معامله گران محصولات موتوری انگلیس نیز گزارشی را منتشر کرده و اعلام کرده بود خودروسازان در انگلیس در سال ۲۰۲۰ کمتر از نصف سال ۲۰۱۹ که کرونا هنوز همه گیر نشده بود، خودرو تولید کرده‌اند. شیوع کرونا و افزایش دورکاری تقاضا برای خرید انواع رایانه و گوشی را افزایش داده، ولی تولید تراشه و نیمه هادی‌های مورد نیاز برای تولید این کالاها به علت تعطیلی کارخانه‌های سازنده کاهش یافته و مشخص نیست این مشکل چه زمانی برطرف شود.