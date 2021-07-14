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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۳۴

توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)؛

۵۰ هزار تن ذرت وارداتی در کرمانشاه کشف شد

۵۰ هزار تن ذرت وارداتی در کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بیش از ۵۰ هزار تن نهاده دامی وارداتی از نوع ذرت در این استان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) بیش از ۵۰ هزار تن نهاده دامی وارداتی از نوع ذرت در استان کرمانشاه کشف و ضبط شد.

وی افزود: این ذرت‌ها حدود یک سال پیش از بنادر جنوبی وارد کشور شده و پس از بارگیری از گمرک به کرمانشاه منتقل و در این استان انبار شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: عوامل دپوی این حجم از ذرت وارداتی طی ماه‌های گذشته بنا داشتند تا با این کار علاوه بر افزایش قیمت نهاده‌های دامی در این استان، در بازار گوشت مرغ اخلال ایجاد کنند.

به گفته کرمی این حجم از ذرت دپو شده، می‌تواند خوراک هفت ماه مرغداری‌های استان کرمانشاه را تأمین کند.

وی با قدردانی از مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان کرمانشاه بیان کرد: برخوردی شدید با برهم زنندگان امنیت غذایی مردم می‌شود.

کد مطلب 5257985

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