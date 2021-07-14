مفقود شدگان در کوه های عسلویه نجات یافتند

محمد وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر اعلام Eoc به جمعیت هلال احمر شهرستان عسلویه در خصوص مفقود شدن سه نفر از هموطنان در کوه‌های مشرف به اخند تیم جمعیت هلال احمر شهرستان با مدیریت رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان و همراهی امدادگران عازم منطقه اعلامی شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان عسلویه افزود: پس از تحقیق و بررسی میدانی با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و گرمای ۵۰ درجه و همچنین صعب العبور بودن مناطقی از محدوده جغرافیایی عملیات، درخواست بالگرد از منطقه ویژه اقتصادی و اعزام تیمی از پایگاه چهارم ثارالله، عملیات جست و جو توسط بالگرد انجام شد که پس از ساعاتی جست و جو افراد مفقود شده پیدا و امداد رسانی به آنها انجام شد.

وی گفت:. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشته و یکی از افراد دچار آسیب در ناحیه پا شده بود که پس از آتل بندی و اعزام به بیمارستان، هم اکنون در شرایط خوبی به سر می‌برد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان عسلویه با اشاره به اینکه این عملیات از ساعت ۱۱ صبح آغاز و مقارن ساعت ۱۸ به پایان رسید اضافه کرد: در گرمای شدید ۵۲ درجه عسلویه امدادگران با کوه پیمایی سنگین به سختی این افراد را که به شدت دچار تشنگی شده بودند پیدا کردند و با بالگرد نجات دادند.

وفایی ضمن تشکر از تمامی عوامل امدادی و منطقه ویژه اقتصادی و پایگاه چهارم دریایی ثارالله، ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد ارتقا پایگاه‌های امدادی در به روز رسانی تجهیزات امدادی با کمک شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی و کمک‌های استانی باشیم.

وی همچنین از زحمات کادر امدادی خصوصاً آقای بصیری و مسئول خانه هلال شهر بیدخون آقای نصیری و کاپتان ها عارفی و نصیری خلبانان بالگرد امداد قدردانی کرد.