رایزنی نماینده ویژه وزیر خارجه با کرزی درباره تحولات افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان در امور افغانستان امروز در تماس تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان آخرین تحولات امنیتی در این کشور و روند اوضاع در افغانستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

طرفین در این مکالمه تلفنی جدیدترین وضعیت مذاکرات و گفتگوهای صلح بین طرف‌های درگیر در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان در امور افغانستان، همچنین بر لزوم حل و فصل بحران جاری در افغانستان از راه‌های مسالمت آمیز و جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در این کشور تاکید کرد.