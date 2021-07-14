برخی سیاست های اقتصادی و سیاسی کشور در دولت آینده بازنگری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت اله رحیمی در جلسه دیدار با مدیر کل و معاونین تأمین اجتماعی فارس با گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی و با تقدیر از تلاش‌های این مجموعه در رسیدگی به امورات درمانی مردم گفت: خوشبختانه خدمات رسانی در این مجموعه به شکل مناسبی در حال توسعه است اما همچنان باید در توسعه فعالیت‌های پوششی تلاش کرد.

وی احداث بیمارستان شماره دو تأمین اجتماعی در شیراز را از جمله ضرورت‌های کاری برای افزایش رضایت مندی در این مجموعه عنوان کرد و افزود: امیدواریم مراحل اجرای این طرح با سرعت بیشتری ادامه یابد و این طرح در افزایش رضایت مندی مردم نقش مؤثری دارد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به راه اندازی دفتر نمایندگی تأمین اجتماعی در شهر صدرا خاطر نشان کرد: در پاسخگویی به نیازمندی مردم به خدمات تأمین اجتماعی باید تلاش کرد و این روند در فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی نباید کند شود.

رحیمی حمایت از اشتغال و سلامت را از دیگر اهداف این سازمان عنوان کرد و گفت: برخی سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی باید در دولت آینده مورد بازنگری قرار گیرد تا در رفع مشکلات مردم مؤثر واقع شود.

وی استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی را از دیگر راهکارهای موجود برای حل مشکلات در این بخش عنوان کرد و گفت: تأمین استقلال و به روز رسانی خدمات در اولویت کاری باشد و تلاش برای کسب رضایت مندی محور فعالیت‌ها باشد.