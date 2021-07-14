«فکری» برای هیچ هیاهو نکند/ باخت به پرسپولیس هم تبانی بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه باشگاه ذوب آهن نوشت: « با توجه به سخنان سخیف و به دور از ادب و انصافی که پس از دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و نفت مسجد سلیمان در برخی رسانه‌ها مطرح گردید علیرغم رویه صبر و سکوتی که در سال‌های اخیر پیرامون اینگونه ادعاها در پیش گرفته ایم توضیحاتی چند جهت روشن شدن افکار عمومی و هوادران عزیز باشگاه و طرفداران فوتبال پاک در کشورمان ارائه خواهیم داد:

نخست اینکه هر ناظر بی طرفی با بررسی نتایج اخیر تیم نفت مسجدسلیمان اذعان خواهد داشت که این تیم در ده بازی گذشته خود دو برد، دو مساوی و ۶ باخت داشته که سه باخت آن پی در پی بوده! آیا بازیکنان این تیم با تیم نساجی هم در هفته نوزدهم تبانی کرده بودند که نفت با نتیجه ۲ بر صفر در خانه خود متحمل شکست شد؟ یا هفته هجدهم که دو بر یک مقابل پرسپولیس تیم بازنده میدان بود؟ یا دو بر صفر در مقابل فولاد؟

سوال ما از مربی نفت مسجدسلیمان که پس از سومین باخت خود در هفته‌های اخیر این چنین بی پروا به بازیکنان تیم خودش و بقیه تهمت می‌زند این است که در مورد بازی‌های مذکور چه جوابی دارد؟!

به گفته کارشناسان فوتبال وی در طی ۱۶ دیدار از لیگ بیستم هم نیز نتوانست انتظارات را بر آورده کند؛ ایشان بهتر است به جای هیاهوی بسیار برای هیچ به فکر دفاع از کیان و آبروی تیم ریشه دار شهر اولین‌ها باشد و با فریادهای بیهوده نگاه هواداران و مردم مظلوم و نجیب مسجدسلیمان را از اشتباهات فاحش فنی خود به جای دیگری منحرف نسازد.

تیم فوتبال و باشگاه ریشه دار ذوب آهن اصفهان و هواداران فهیم آن، در طول ۵۳ سال قدمت پر افتخار خود همیشه پرچمدار اخلاق و جوانمردی بوده و خواهد بود و خود مکتبی، برای اخلاق مداری و جوانمردی است»