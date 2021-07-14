خروج آمریکا از افغانستان اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل دویچه وله، «جورج دبیلو بوش» رئیس جمهور اسبق آمریکا در گفتگویی نسبت به خروج بی برنامه کشورش از افغانستان به شدت هشدار داد.

بوش در این گفتگو با اشتباه خواندن خروج نظامیان از افغانستان مدعی شده که پس از خروج زنان و دختران افغانستانی متحمل صدمات بسیار زیادی خواهند شد، چون این خروج اشتباه است.

جورج بوش همچنین ادعاهایی درباره پیشرفت و توسعه حقوق بشری و وضعیت زنان افغانستان در دوران اشغال نظامی آمریکا مطرح کرد و در پاسخ به پرسشی درباره چشم انداز خروج آمریکا از افغانستان مدعی شد که عواقب این موضوع بسیار بد خواهد بود.

اواسط ماه آوریل، «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا و اعضای ناتو اعلام کرده بودند که تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ (۲۰ شهریور ماه) حدود ۱۰ هزار نظامی نیروهای ائتلاف را از افغانستان خارج می‌کنند، اما در حال حاضر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان زودتر از موعد اعلام شده دنبال شده و به گفته مقامات واشنگتن بیش از ۹۰ درصد از نظامیان خارجی و ناتو از این کشور خارج شده اند.

کارشناسان بین‌المللی از جنگ افغانستان به عنوان طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا یاد می‌کنند که در نهایت دستاوردی به همراه نداشت.

دو روز پیش از این نیز، «آستین میلر» فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان از مقام نظامی خود در افغانستان کناره گیری کرد، هر چند رسانه‌های غربی از جمله رویترز این کناره گیری را نمادین و به منزله تکمیل روند خروج از افغانستان عنوان کردند.