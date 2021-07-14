طالبان به دنبال روابط خوب با آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک؛ «محمد نعیم»، نماینده طالبان در قطر از درخواست این گروه برای داشتن روابط خوب با همسایگان افغانستان خبر داد.

نعیم در گفتگویی اعلام کرد که ما روابط خوبی با کشورهای همسایه داریم و خواهان توسعه این روابط هستیم.

این عضو ارشد گروه طالبان همچنین حضور نیروهای خارجی در افغانستان را رد کرده و خواستار خروج همه نظامیان خارجی شد.

نماینده طالبان در قطر در ادامه تاکید کرد که عناصر گروه القاعده و داعش در افغانستان حضور ندارند.

محمد نعیم در ادامه همچنین درباره رابطه با آمریکا تاکید کرد که طالبان به دنبال داشتن روابط خوب و حسنه با همه کشورها از جمله آمریکا است و این گروه روابط خود را با همه کشورها بر اساس اصول دین و منافع ملی بنا خواهد کرد، هرچند به دنبال مداخله در امور دیگران نیستیم و به دیگران نیز اجازه نمی‌دهیم در امور افغانستان دخالت کنند.

مقام ارشد طالبان همچنین به برخی خبرها درباره احتمال حضور نظامیان ترکیه پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داد و گفت: حضور نیروهای خارجی در افغانستان تحت هر عنوان از جانب مردم ما مردود است و هرگونه حضور نظامی خارجی و غیر ملی در افغانستان به معنای اشغالگر و تداوم و گسترش اشغالگری کشور محسوب می‌شود و با حضور نظامی امنیتی خارجی‌ها در کشور به مانند اشغالگر برخورد می‌شود.

عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر همچنین روابط این گروه با چین را خوب توصیف کرد و گفت: ما روابط دیرینه با چین داریم و به کسی اجازه نمی‌دهیم از خاک افغانستان ضد امنیت یا منافع کشور دیگری استفاده کند.

در روزهای گذشته طالبان مدعی شد که کنترل بیشتر از ۱۶۰ ولسوالی را به دست گرفته است، هرچند دولت تاکنون رسماً سقوط ۸۰ ولسوالی را تأیید کرده است.