زایمان بدون درد در بیمارستان های استان یزد اجرا می شود

صدیقه علیشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با بیان اینکه استنشاق این گاز یکی از راه های زایمان طبیعی بدون درد است افزود: این گاز مخلوطی از 50 درصد اکسیژن و 50 درصد نیتروس اکساید است که بی خطر است.
وی این روش را یکی از راه های کاهش استرس مادران در زمان زایمان ذکر و خاطرنشان کرد: در این روش، انتونکس از کپسول مخصوص خود وارد یک ماسک می شود و مادر باردار هرگاه درد دارد ماسک را محکم به صورتش می چسباند و از داخل آن نفس عمیق می کشد و پس از چند بار نفس کشیدن حالت سستی و رخوت به وجود می آورد و مادر در حالی زایمان می کند که درد را نمی فهمد.
برای کاهش استرس مادران در زمان زایمان یک دوره کلاس های آموزشی آمادگی زایمان در بعضی از استان ها در حال برگزاری است که در صورت بررسی تاثیرات مثبت آن در در همه استان ها من جمله استان یزد برگزار خواهد شد.
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