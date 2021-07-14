طالبان گذرگاه های مرزی افغانستان و پاکستان را تصرف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های داخلی افغانستان از تسلط گروه طالبان بر برخی گذرگاه‌های استراتژیک مرزی افغانستان با پاکستان خبر می‌دهند.

در همین ارتباط، خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از برخی منابع داخلی افغانستان، سقوط شهرستان «پرچمن» و گذرگاه مرزی «اسپین بولدک» را تائید کرده است.

شهرستان «پرچمن» از توابع استان فراه در غرب افغانستان و گذرگاه مرزی «اسپین بولدک» در استان قندهار است.

همچنین «فاروق حضرتی»، سخنگوی پلیس فراه، سقوط شهرستان «پرچمن» از توابع این استان را به دست طالبان تأیید کرد و گفت: همه مراکز دولتی در این شهرستان به دست طالبان افتاده است.

از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که فرمانده پلیس شهرستان پرچمن در تبانی با طالبان، مرکز این شهرستان را بدون درگیری با طالبان، واگذار کرده است.

طالبان گفته است همچنین گذرگاه مرزی «اسپین بولدک» در استان قندهار که در مرز افغانستان با پاکستان قرار دارد نیز به تصرف افراد این گروه درآمده است.

با وجود اعلام سقوط برخی گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان به دست طالبان، اما سخنگوی وزارت کشور افغانستان ادعاها درباره تصرف گذرگاه سپین بولدک را تکذیب کرد و گفت: حمله طالبان به گذرگاه سپین بولدک دفع شده است. طارق آرین، سخنگوی وزیر کشور افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت که حمله طالبان به مرز «سپین بولدک» از سوی نیروهای امنیتی دفع شده است.

در روزهای گذشته طالبان مدعی شده است که کنترل بیشتر از ۱۶۰ ولسوالی را به دست گرفته اما دولت تاکنون رسماً سقوط ۸۰ ولسوالی را تأیید کرده است.

پیش روی‌های طالبان و سقوط شهرستان‌های افغانستان در حالی است که اشرف غنی رئیس جمهور این کشور گفته است وضعیت امنیتی تا سه ماه آینده بهبود می‌یابد.