  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۰۲

سقوط مینی بوس در «سرآقا سید»

سقوط مینی بوس در «سرآقا سید»

شهرکرد- سانحه سقوط مینی بوس در دره سرآقا سید تاکنون سیزده زخمی و دو کشته داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رئیس جمعیت هلال احمر کوهرنگ گفت: در حادثه سقوط مینی بوس به دره تاکنون ۱۳ نفر زخمی و دو نفر کشته شده‌اند.

طاهری افزود: هم اکنون اکیپ‌های امدادی به منطقه سخت گذر سرآقا سید اعزام شده‌اند.

علت حادثه دردست بررسی است.

محور ارتباطی سرآقاسید در فاصله ۵۵ کیلیومتری مرکز شهرستان کوهرنگ و در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

کد مطلب 5258200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها