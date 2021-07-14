سقوط مینی بوس در «سرآقا سید»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رئیس جمعیت هلال احمر کوهرنگ گفت: در حادثه سقوط مینی بوس به دره تاکنون ۱۳ نفر زخمی و دو نفر کشته شدهاند.
طاهری افزود: هم اکنون اکیپهای امدادی به منطقه سخت گذر سرآقا سید اعزام شدهاند.
علت حادثه دردست بررسی است.
محور ارتباطی سرآقاسید در فاصله ۵۵ کیلیومتری مرکز شهرستان کوهرنگ و در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.
شهرکرد- سانحه سقوط مینی بوس در دره سرآقا سید تاکنون سیزده زخمی و دو کشته داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رئیس جمعیت هلال احمر کوهرنگ گفت: در حادثه سقوط مینی بوس به دره تاکنون ۱۳ نفر زخمی و دو نفر کشته شدهاند.
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