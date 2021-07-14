سقوط مینی بوس در «سرآقا سید»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رئیس جمعیت هلال احمر کوهرنگ گفت: در حادثه سقوط مینی بوس به دره تاکنون ۱۳ نفر زخمی و دو نفر کشته شده‌اند.



طاهری افزود: هم اکنون اکیپ‌های امدادی به منطقه سخت گذر سرآقا سید اعزام شده‌اند.



علت حادثه دردست بررسی است.



محور ارتباطی سرآقاسید در فاصله ۵۵ کیلیومتری مرکز شهرستان کوهرنگ و در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.