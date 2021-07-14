تعهد ایران در حمایت از جبهه مقاومت/ ضرورت آمادگی در برابر دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب در تماس تلفنی «زیاد نخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، با تبریک پیروزی مقاومت فلسطین در نبرد «شمشیر قدس» اظهار داشت: این عملیات افتخارآفرین معادله جدیدی در صحنه رویارویی با دشمن صهیونیستی برقرار کرد و با توجه به اینکه دشمن زخم خورده به دنبال جبران شکست خود خواهد بود، لذا حفظ آمادگی مقاومت در برابر هرگونه تجاوزگری ضروری است.

وی گفت: مقاومت فقط یک الگوی سلبی در برابر تجاوز و اشغالگری نیست، بلکه امروز مقاومت تکامل یافته و توان اداره جامعه و تأمین نیازها و برآورده کردن اقتضائات آن را هم دارد.

رئیس‌جمهور منتخب تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر عهد خود بر حمایت از مقاومت اسلامی و حمایت از ملت‌های مظلوم، به‌ویژه فلسطین قهرمان متعهد خواهد ماند.

همچنین «زیاد نخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در این تماس تلفنی با بیان ابراز خوشحالی فراوان ملت و مقاومت فلسطین از پیروزی «رئیسی» در انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت‌های منطقه بوده و نقش مهمی در پیروزی ملت‌ها و تحقق آرمان فلسطین دارد و به همین خاطر همواره قدردان ملت بزرگ ایران هستیم.

وی خاطرنشان کرد: حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در تحقق پیروزی نبرد شمشیر قدس داشت و این پشتیبانی از زمان فرمانده عزیزمان شهید سلیمانی بی‌نظیر بود.