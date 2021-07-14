دولت بدهی تامین اجتماعی را پرداخت کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خانه کارگر سمنان با موضوع هفته تأمین اجتماعی و مطالبات کارگری و بازنشستگی، با اشاره به اینکه طبق برنامه ششم توسعه دولت باید ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دهد، بیان کرد: پرداخت این مبلغ در رفع مشکلات مستمری بگیران تأمین اجتماعی مؤثر است.

وی با بیان اینکه دولت رقمی به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد، افزود: دولت موظف است رابطه کارگر و کارفرما را بر اساس عدالت تعیین کند تا از بروز اختلاف طبقاتی جلوگیری شود از سوی دیگر کارگرها ضعیف‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند که در شرایط حساس مانند انتخابات پشتیبان نظام هستند از سوی دیگر دولت نیز باید بستر عدالت برای آنان را فراهم کنند.

نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه کارگر در توسعه اقتصادی در زمینه تولید، ابراز داشت: کار و کارگر ارزش و نیاز جامعه محسوب می‌شود در نتیجه باید موضوع معیشت این قشر پیگیری شود.

حبیب‌الله محقق رئیس خانه کارگر سمنان نیز در این نشست خواستار توجه به بحث همسان سازی حقوق و یا متناسب سازی شد و گفت: بی عدالتی و تبعیض در اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان از مشکلات جامعه کارگری است تاجایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تمام و کمال برای بازنشستگان لشکری بودجه گذاشت اما به سازمان تأمین اجتماعی آنچه را که در مجلس شورای اسلامی مصوب کرد چیزی پرداخت نشد.