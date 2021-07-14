تعقیب هواپیمای آمریکایی توسط جنگنده روسی بر فراز دریای سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مرکز ملی مدیریت دفاعی فدراسیون روسیه از تعقیب یک فروند هواپیمای آمریکایی توسط جت جنگنده سوخو - ۲۷ بر فراز آب های دریای سیاه خبر داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه صادر شده از سوی مرکز ملی مدیریت دفاعی روسیه آمده است که امروز سیستم های کنترل حریم هوایی روسیه، هدف هوایی را بر فراز دریای سیاه شناسایی کردند که در حال نزدیک شدن به مرزهای روسیه بوده است. به منظور شناسایی این هدف جنگنده سوخو- ۲۷ به پرواز در آمد. هواپیمای خارجی مذکور از نوع هواپیمای شناسایی راهبردی آر سی-۱۳۵ متعلق به نیروی هوایی آمریکا بوده است. جنگنده روسیه این هواپیما را بر فراز دریای سیاه تعقیب و مشایعت کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است که پرواز جنگنده روسیه کاملاً مطابق با قوانین بین المللی برای استفاده از حریم هوایی انجام شده است؛ اجازه نقض مرز روسیه داده نشد.