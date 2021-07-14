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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۱۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ابهام در اعزام بازیکنان بانو مچ‌انداز خراسان شمالی به مسابقات ملی

ابهام در اعزام بازیکنان بانو مچ‌انداز خراسان شمالی به مسابقات ملی

بجنورد- بانو مچ انداز خراسان شمالی از عدم حمایت هیات ورزشی مچ اندازی استان از ورزشکاران گلایه کرد و گفت: مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان شمالی برای اعزام اینجانب وعده مساعدت داده است.

نجیبه ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۱۰ سال اخیر در رشته‌های جودو و بوکس فعالیت داشتم و اکنون در رشته بدنسازی فعال هستم.

این ورزشکار خراسان شمالی ادامه داد: مسابقات قهرمانی مچ اندازی کشور بناست ۲۵ الی ۲۸ تیر برگزار شده و نفرات برتر به مسابقات آسیایی قزاقستان اعزام خواهند شد.

وی افزود: هیأت ورزشی استان به دلیل مشکلات مالی از پرداخت هزینه سفر ۶ ورزشکار استان خودداری کرده و این مسئله را برعهده خود بازیکنان قرار داده است.

ایزانلو تصریح کرد: برخی بازیکنان با هزینه شخصی به این مسابقات راهی شدند.

این ورزشکار بجنوردی بیان داشت: مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان شمالی برای اعزام اینجانب وعده مساعدت داده است.

کد مطلب 5258228

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