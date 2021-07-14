نجیبه ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۱۰ سال اخیر در رشتههای جودو و بوکس فعالیت داشتم و اکنون در رشته بدنسازی فعال هستم.
این ورزشکار خراسان شمالی ادامه داد: مسابقات قهرمانی مچ اندازی کشور بناست ۲۵ الی ۲۸ تیر برگزار شده و نفرات برتر به مسابقات آسیایی قزاقستان اعزام خواهند شد.
وی افزود: هیأت ورزشی استان به دلیل مشکلات مالی از پرداخت هزینه سفر ۶ ورزشکار استان خودداری کرده و این مسئله را برعهده خود بازیکنان قرار داده است.
ایزانلو تصریح کرد: برخی بازیکنان با هزینه شخصی به این مسابقات راهی شدند.
این ورزشکار بجنوردی بیان داشت: مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان شمالی برای اعزام اینجانب وعده مساعدت داده است.
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