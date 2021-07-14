وزرای خارجه روسیه و پاکستان در خصوص افغانستان رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه و «شاه محمود قریشی» همتای پاکستانی وی در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش وزارت امور خارجه روسیه، لاوروف و قریشی در این دیدار زوایای مختلف وضعیت اخیر افغانستان، مسائل منطقه و جهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

بر این اساس، در این دیدار موضوعات مبارزه با تروریسم، زمینه‌های همکاری تجاری و اقتصادی و تقویت و توسعه روابط دو جانبه مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

لازم به ذکر است، وزیر خارجه چین نیز در جریان نشست امروز وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، طی سخنانی از خروج نیروهای آمریکا و ناتو از خاک افغانستان ابراز خرسندی کرده و این اقدام را فرصتی برای بازگرداندن قدرت به دست نیروهای افغان دانست.

«وانگ یی» که این سخنان را در جریان برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان مطرح می کرد، ضمن درخواست از گروه طالبان برای قطع ارتباط خود با گروه های تروریستی تاکید کرد که آمریکا باید در نقش خود در افغانستان که پس از ۲۰ سال جنگ در این کشور از برقراری آرامش و صلح شکست خورد، تامل کند.