مدرسه در سند تحول کانون تحرک است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری عصر چهارشنبه در دومین همایش ملی مدرسه آینده در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کنار خانه و محیط اجتماعی، مدرسه اصلی‌ترین محور تحول به حساب می‌آید و دانش‌آموز در فرصت حضور در مدرسه باید با مهارت‌های مختلف آشنایی پیدا کند.

وی ضرورت تولید محتوا از جنبه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، تعلیمی و تربیتی را به شکل نوین و متناسب با نیاز امروز نسل کودک و نوجوان یادآور شد و تصریح کرد: آنچه که در قالب سند تحول بنیادین اجرایی و عملیاتی شده، ۲۵ بسته زیرساختی است که در بخش‌های مختلف می‌تواند تحولی در رویکردها و برنامه‌ریزی‌ها را به همراه داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در این سند مدرسه اصلی‌ترین محور و کانون تحول به شمار می‌رود و در کوتاه مدت و بلند مدت هر دانش‌آموز باید در فضای آموزش و پرورش موفق به یادگیری یک مهارت حرفه‌ای و عملیاتی کردن آن باشد.

ناصری افزود: در قالب این مهارت حرفه‌ای دانش‌آموزی که بعد از پایه دوازدهم فارغ‌التحصیل می‌شود، ضروری است در جامعه به یک حرفه خاص مجهز بوده و امکان حضور و عرض اندام را در جامعه داشته باشد.

وی نمونه‌ای از این بسته تحولی را اجرای طرح کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان اعلام کرد و ادامه داد: در این زمینه از سال گذشته آموزش و پرورش استان اردبیل با همکاری والدین دانش‌آموزان ارزیابی از وزن و چاقی دانش‌آموزان را در اولویت قرار داده تا اجازه بروز خطرات سلامت جسمی و تغذیه‌ای را به فرزندان این مرز و بوم ندهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل خاطر نشان کرد: ما در قالب این همایش که با همکاری متخصصان و همچنین اساتید دانشگاه برگزار می‌شود، سعی می‌کنیم خروجی مطلوبی را از ۶۰۰ مقاله ارائه شده دریافت کنیم تا ضمن احصا مشکلات و آسیب‌های حوزه آموزش و پرورش، در سال تحصیلی آینده نسبت به رفع این دغدغه‌ها و آسیب‌ها کمر همت ببندیم.