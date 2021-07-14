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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۵۲

خطیب‌زاده:

ادعای آدم‌ربایی یک حقوق‌بگیر شناخته شده ارزش پاسخگویی ندارد

ادعای آدم‌ربایی یک حقوق‌بگیر شناخته شده ارزش پاسخگویی ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در واکنش به برخی اخبار درباره ربودن یک ضدانقلاب از سوی ایران در خاک آمریکا، تأکید کرد: این ادعا آن قدر بی‌پایه و مضحک است که واقعاً ارزش پاسخگویی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص ادعاهای مقامات دولت آمریکا مبنی بر تلاش افرادی برای ربودن یکی از حقوق‌بگیران شناخته شده ایالات متحده و مرتبط کردن آنها با جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: این ادعای جدید دولت آمریکا که دشمنی آشکار و پنهانش با ایران بر کسی پوشیده نیست، آن قدر بی‌پایه و مضحک است که واقعاً ارزش پاسخگویی ندارد.

وی افزود: این اولین بار نیست که آمریکا به این قبیل سناریوسازی‌های هالیوودی که تنها هدف آن احیای ناامیدانه مهره‌های سوخته و بی‌ارزش شده خود می‌باشد، مبادرت می‌ورزد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: البته از آمریکایی که تاریخ کوتاهش مملو از ترور، آدم‌ربایی و خرابکاری در کشورهای دیگر است، چنین داستان‌سرایی‌های خیالی بعید نیست، ولی مقامات آمریکایی این بار با این طراحی و پی‌رنگ ساده‌لوحانه واقعاً به شعور جهانیان توهین کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق کیفر خواست وزارت دادگستری آمریکا که به تازگی منتشر شده، آمده است که دادستان این ۴ ایرانی را به تلاش برای ربودن یک معاند فراری ساکن نیویورک (مسیح علی‌نژاد) متهم کرده است.

کد مطلب 5258245

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