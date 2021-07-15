۹۰ درصد جاده بجنورد به جنگل گلستان چهار بانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هوایی صبح امروز در مراسم افتتاح ۳۶ کیلومتر از پروژه بزرگراه محور بجنورد به جنگل گلستان که در استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: برای اجرای این پروژه راهسازی از محل اعتبار ملی حدود ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد و در مجموع بیش از ۹۰ درصد از مسافت ۱۴۰ کیلومتری محور بجنورد- جنگل گلستان در حوزه استحفاظی خراسان شمالی چهار خطه شده است.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: از مسافت ۱۴۰ کیلومتری محور بجنورد- جنگل گلستان به عنوان پرترافیک ترین محور استان خراسان شمالی حدود ۱۰۰ کیلومتر در دولت یازدهم و دوازدهم چهار خطه و زیر بار ترافیک قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی ۴۰ کیلومتر از محور بجنورد به سنخواست هستیم، افزود: در تفاهم نامه منعقد شده سال گذشته استانداری با قرارگاه خاتم الانبیا بخشی از این قرارداد مربوط به محور بجنورد - سنخواست _ میامی و تهران بود که پروژه‌ای حیاتی محسوب می‌شود که در صورت افتتاح بسیاری از مشکلات حوزه ترافیک حل خواهد شد.

هوایی با بیان اینکه تا دو سال آینده محور بجنورد به سنخواست به بهره برداری می‌رسد، خاطر نشان کرد: کل اعتبار برای چهل کیلومتر از محور بجنورد به سنخواست در سال‌جاری ۱۷۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۴۸ میلیارد تومان آن از اعتبارات توازن منطقه‌ای، ردیف مجلس و استانی تخصیص یافته است.

گفتنی است همزمان با این پروژه با دستور رئیس جمهوری ۳۲۱ کیلومتر از محور بزرگراهی کشور در قالب طرح ملی زیر بار ترافیک قرار گرفت.