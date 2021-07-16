کتاب «فرهنگ مردم شیراز در دوره‌ سعدی و حافظ» نقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست روز یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ برای عموم علاقه‌مندان به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این نشست که با حضور مؤلفان اثر ترتیب یافته است، محمدرضا صرفی، استاد دانشگاه کرمان که نامی شناخته‌شده در حوزه پژوهش‌های فرهنگ عامه دارد و فهیمه حیدری، پژوهشگر، کتاب یادشده را بررسی و نقد خواهند کرد.

این کتاب که گوشه‌ای از فرهنگ مردم شیراز در قرن هفتم و هشتم را باز می‌نماید، به همت فرزانه معینی، مدینه کرمی، انسیه هاشمی قلاتی و ابراهیم اکبری تألیف شده است.

کتاب «فرهنگ مردم شیراز در دوره سعدی و حافظ» یکی از کتاب‌های مجموعه یازده جلدی «دو سده سخنوری‌» است که در سال ۹۸ به سرویراستاری کاووس حسن‌لی منتشر شده است. این کتاب برگزیده‌بیست‌وپنجمین جایزه‌ی کتاب سال اصفهان در بخش فرهنگ عامه است که به همت نشر خاموش انتشار یافته است.

سلسله‌نشست‌های علمی مجازی مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مدیریت فرهنگی و مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.