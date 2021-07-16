شمارش آرای هشتمین انتخابات نظام پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره های نظام پزشکی سراسر کشور، از ساعت ۸ صبح جمعه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰، به طور همزمان در تهران و سایر استان‌های کشور کلید خورد.

در این دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکی، حدود ۶۰۰۰ نفر در گروه‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، لیسانسه‌های پروانه دار و بالاتر و گروه مامایی در سراسر کشور با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

بنا بر قانون انتخابات نظام پزشکی، در شهرستان‌هایی که جمعیت فعال گروه پزشکی زیر ۵۰۰ نفر دارند، ۱۱ نفر و شهرستان‌های دارای بیش از ۵۰۰ نفر فعال گروه پزشکی، ۱۷ نفر که بالاترین رأی در بین نامزدهای ثبت نام شده را دارند، به عنوان اعضای هیأت مدیره نظام پزشکی آن شهرستان انتخاب می‌شوند.

انتخابات حضوری است و شرکت کنندگان با داشتن کارت ملی و کارت نظام پزشکی، می‌توانند رأی بدهند.

در شهر تهران انتخابات در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در جنب برج میلاد برگزار می‌شود.

عبدالحسین روح الامینی رئیس هیأت نظارت بر هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استقبال از انتخابات این دوره نظام پزشکی را بیش از انتظار خواند و گفت: احتمالاً در تهران انتخابات تا سقف ۱۴ ساعت تمدید شود.

بنابر اعلام کانال تلگرامی روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، زمان انتخابات در دو کلکلانشهر تهران و مشهد به ترتیب تا ساعت ۲۱ و ۲۲ تمدید شد.

به گفته قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و رئیس ستاد مرکزی اجرایی هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی، شمارش آرا بلافاصله پس از پایان زمان رأی گیری با حضور نمایندگان هیأت نظارت، هیأت اجرایی و نماینده فرمانداری شهرستان مربوطه آغاز و نتایج اولیه انتخابات توسط هیأت نظارت شهرستان در روز شنبه ۲۶ تیر ماه اعلام می‌شود.

با پایان یافتن زمان برگزاری انتخابات نظام پزشکی، کار شمارش آرا ددر حوزه‌های انتخابیه آغاز شده است.