۳۰ اثر موسسات قرآنی مورد حمایت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو فراخوان آثار مکتوب و فضای مجازی تولیدشده توسط مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت با هدف حمایت و رونق بخشی تولید این آثار، تا کنون ۳۰ اثر به دبیرخانه این فراخوان در اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت (ع) ارسال شده و مورد بررسی، داوری و امتیازدهی قرار گرفته است که مبالغ حمایتی آنها بزودی واریز خواهد شد.

اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت (ع) به منظور برخورداری طیف گسترده‌تری از مؤسسات و تشکل‌ها از این حمایت‌ها مهلت دریافت آثار را تا دهم مردادماه تمدید نموده است.

علاقه مندان می‌توانند جهت استفاده از این طرح آثار خود را به اتحادیه به نشانی تهران، خیابان سمیه، تقاطع خیابان استاد نجات الهی، پلاک ۲۴۱، طبقه ۳، واحد ۷ ارسال نمایند.