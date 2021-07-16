بررسی طرح ممنوعیت انتصاب مدیران چند تابعیتی در کمیسیون امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، شنبه، یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده تشکیل جلسه خواهند داد.

کمیسیون اصل نود: اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور

نشست هیأت رئیسه و رؤسای کمیته‌های کمیسیون

بررسی 'طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور' در اصل نود

نشست عمومی کمیسیون برای بررسی گزارش‌های تهیه شده جهت قرائت از تریبون مجلس

نشست هیأت رئیسه و رؤسای کمیته‌های کمیسیون

نشست با رؤسای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: طرح الزام دولت به تعیین سرفصل «جنایات استکبار جهانی» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها

طرح الزام دولت به تعیین سرفصل «جنایات استکبار جهانی» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها

طرح الحاق سه تبصره به ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

نشست هیأت رئیسه کمیسیون

کمیسیون اجتماعی: دعوت از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

بررسی طرح استفساریه تبصره (۱) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط

ادامه بررسی طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه با حضور نمایندگان قوه قضائیه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط.

جلسه کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی گزارش کمیته تعاون در خصوص «طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمرانی شهرستانی و استانی» (ثبت ۲۲۸) و «طرح اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» (ثبت ۳۳۲) با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط

دعوت از مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران به منظور ارائه گزارش در خصوص حذف دفترچه‌های کاغذی درمان و نیز ارائه گزارش سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه اجرای وجوه تخصیص داده شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش، صیادان شمال و جنوب و…

جلسه کمیته آسیب‌های اجتماعی در خصوص توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بررسی و ارزیابی اقدامات به عمل آمده در راستای اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

جلسه کمیته آسیب‌های اجتماعی به منظور بررسی و شناسایی الگوی مداخله و ارتقای شاخص‌های پیشرفت منطقه‌ای در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی با اولویت زنان و خانواده

جلسه فوق‌العاده کارگروه ویژه کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی علل عدم اجرای کامل قوانین حوزه ایثارگران بویژه در خصوص اجرای فوق العاده‌های ایثارگری و تبدیل وضعیت فرزندان استخدامی ایثارگران

جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار به منظور ادامه بررسی طرح بیمه کارگران ساختمانی با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط.

کمیسیون اقتصادی: بررسی گزارش وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت دوازدهم

دعوت از وزیر نیرو برای بررسی تقاضای اعمال ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی در خصوص «آثار گسترده اقتصادی نقض قوانین و مقررات صنعت برق» و اتخاذ تصمیم برای ارسال موضوع به قوه قضائیه

بررسی گزارش وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت دوازدهم جهت ارائه به صحن علنی بر اساس ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: بررسی طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی

مروری بر آخرین اخبار و تحولات با حضور مسئولین محترم ذی‌ربط

استماع گزارش جناب آقای دکتر مالکی نماینده مردم زاهدان در خصوص آخرین وضعیت بهداشت و درمان استان سیستان و بلوچستان

ارائه خلاصه گزارش نشست فوق‌العاده کمیسیون به منظور بررسی قطعی مکرر آب و برق و تجمعات اعتراضی مردم در برخی از نقاط کشور

استماع گزارش نشست مشترک کمیسیون با مسئولین ذی‌ربط در خصوص تعرضات پهپادی به مراکز هسته‌ای کشور

ادامه بررسی و جمع بندی نهایی طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

مراسم قدردانی، تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی

استماع گزارش رئیس کمیته روابط خارجی در خصوص دستاوردهای سفر گروه دوستی پارلمانی تهران – دمشق

بررسی طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

بررسی طرح حمایت همه جانبه از مراکز علمی و تحقیقاتی ضد استکباری و اشخاص زیان دیده از اقدامات دولت آمریکا

بررسی طرح استقلال حراست نهادها و دستگاه‌های اجرایی

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: بازدید اعضا کمیسیون از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بازدید اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بررسی اولویت‌های نظارتی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در اجلاسیه دوم دوره یازدهم

کارگروه بررسی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده، کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

بررسی طرح‌ها و لوایح دستور کار کمیته‌های تخصصی (بررسی آمایش و توسعه استان‌ها- مدیریت شهری و روستایی- احزاب و سازمان‌های مردم نهاد-شوراهای اسلامی کشور-امنیت داخلی-مدیریت بحران)

کمیسیون انرژی: بازدید از مرکز دیسپاچینگ ملی

بازدید از مرکز دیسپاچینگ ملی

بررسی درخواست جمعی از نمایندگان محترم مجلس در خصوص عملکرد وزارت نفت در تأسیس مؤسسه غیرتجاری پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات: رسیدگی به طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

جمع بندی و اتخاذ تصمیم پیرامون گزارش کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس در خصوص مشکلات ناشی از اجرای اجزا (۱) و (۷) بند الف تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰( نحوه اعمال افزایش و تعیین سقف حقوق)

بحث و بررسی پیرامون تصمیمات اتخاذ شده و اقدامات به‌عمل آمده در اجرای بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان وموارد مندرج در جز (۲) این بند به ویژه نظام رتبه بندی معلمان)

ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر پیرامون سامانه جامع بودجه‌ریزی، اعمال مصوبات و پایش و نظارت بر قوانین بودجه سنواتی

رسیدگی به طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه

رسیدگی به طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

ادامه رسیدگی به طرح احداث طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص دولتی

ادامه بررسی طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه

ارزیابی بودجه‌های سنواتی در برنامه‌های توسعه

کمیسیون بهداشت و درمان: بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان در خصوص نحوه همکاری وزارت بهداشت با سازمان جهانی بهداشت

استماع گزارش مسئول کمیته دارو و غذا در خصوص آخرین وضعیت تولید و توزیع واکسن کرونا در کشور

ادامه بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان محترم در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (اجرای ناقص جز «یک» بند (ج) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف انواع دفترچه‌های کاغذی بیمه) با حضور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران

بررسی استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

بازدید از بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر (عج) ناجا

بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه همکاری وزارتخانه مذکور با سازمان جهانی بهداشت ونحوه عملکرد مالی و بودجه‌ای و هزینه کرد آن وزارت در دوران کرونا

بررسی مشکلات فعالان در حوزه تجهیزات پزشکی کشور و راهکارهای اجرایی رفع آن در دولت آینده

بررسی آخرین وضعیت واردات و تولید مواد اولیه دارو و نحوه تخصیص ارز به آن

کمیسیون صنایع و معادن: بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی

بررسی اخبار و اطلاعات واصله

تبادل نظر و اخذ پیشنهادها، نظرات و راهکاری اعضای محترم در خصوص اولویت‌های کاری کمیسیون

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با حضور نمایندگان متقاضی و وزیر صنعت معدن و تجارت و معاونین مربوط

ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور و طرح‌های اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح معادن مصوب ۱۳۹۰و طرح اصلاح مواد ۹ و ۱۵ قانون معادن با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، دیوان محاسبات کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران

کمیسیون عمران: بازدید از مرکز پدافند هوایی

بازدید از مرکز پدافند هوایی

بررسی اعتبارات قیر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نحوه توزیع آن

بررسی مواد ارجاعی طرح جهش تولید و تأمین مسکن اعاده شده از شورای نگهبان

کمیسیون فرهنگی: تبیین پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

تبیین پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با حضور مسئولین و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها

کمیسیون قضائی و حقوقی: بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

بررسی لایحه تجارت

بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست: بررسی آخرین وضعیت قیمت خرید شیر خام از دامداری‌ها

رسیدگی و نظارت بر روند برگشت اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اتمام زمان لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۲/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ با دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزی و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان محترم از شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس به استناد ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس

بررسی و رسیدگی به آخرین وضعیت قیمت خرید شیر خام از دامداری‌ها با دعوت از مسئولین اجرایی ذیربط

بررسی و رسیدگی به آخرین وضعیت تولید مرغ و نوسانات قیمت مرغ با دعوت از مسئولین اجرایی ذیربط

بررسی آخرین وضعیت خروج نهاده‌های دپو شده از انبارهای بنادر و گمرکات و ارائه گزارش کمیته اعزامی از سوی کمیسیون به بندر امام خمینی در خصوص نهاده‌ها با دعوت از مسئولین اجرایی ذیربط

نشست مشترک در خصوص اصول حاکم بر حکمرانی آب با دعوت از اساتید و مدیران دستگاه‌های ذیربط