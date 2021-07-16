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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۰۹

شهروندان گناوه ای نسبت به کلاه‌برداری با پیامک جعلی مراقب باشند

شهروندان گناوه ای نسبت به کلاه‌برداری با پیامک جعلی مراقب باشند

گناوه- روابط عمومی دفتر خدمات الکترونیک قضائی دادگستری گناوه در اطلاعیه‌ای نسبت به کلاه‌برداری با پیامک جعلی سامانه قضائی (ثنا) به شهروندان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: شهروندان نسبت به کلاه‌برداری با پیامک جعلی سامانه قضائی (ثنا) دقت کنند و جهت اطمینان از صحت موضوع پیامک به دفتر خدمات الکترونیک قضائی گناوه مراجعه کنند.

در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: مجرمان سایبری با ارسال پیامکی حاوی ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و هدایت کاربران به لینکی جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند به آنها اعلام می‌کنند به آدرس اینترنتی و جزئیات بیشتر در آن مراجعه کنند که شهروندان به دلیل استرس و کنجکاوی به آدرس لینک جعلی مراجعه می‌کنند و به محض مراجعه، مجرمان کل حساب بانکی شخص را خالی می‌کنند.

در پایان این اطلاعیه به شهروندان توصیه شده است: پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک است و به هیچ وجه برای مشاهده ابلاغ قضائی، نیاز به واریز وجه نیست.

پیامک مذکور، هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمی‌شود و هیچ وجه لینک پیامی را مشاهده و باز نکنند.

کد مطلب 5258966

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