به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: شهروندان نسبت به کلاه‌برداری با پیامک جعلی سامانه قضائی (ثنا) دقت کنند و جهت اطمینان از صحت موضوع پیامک به دفتر خدمات الکترونیک قضائی گناوه مراجعه کنند.

در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: مجرمان سایبری با ارسال پیامکی حاوی ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و هدایت کاربران به لینکی جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند به آنها اعلام می‌کنند به آدرس اینترنتی و جزئیات بیشتر در آن مراجعه کنند که شهروندان به دلیل استرس و کنجکاوی به آدرس لینک جعلی مراجعه می‌کنند و به محض مراجعه، مجرمان کل حساب بانکی شخص را خالی می‌کنند.

در پایان این اطلاعیه به شهروندان توصیه شده است: پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک است و به هیچ وجه برای مشاهده ابلاغ قضائی، نیاز به واریز وجه نیست.

پیامک مذکور، هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمی‌شود و هیچ وجه لینک پیامی را مشاهده و باز نکنند.