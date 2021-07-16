به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی در نشست هم‌اندیشی شهید توفیقی که با حضور کارکنان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در محل سالن همایش زائرسرای رضوی در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: مجاهدت در مقابل سختی و دشمنان در منطق اسلام قرار دارد و باید این مسیر تقویت شود.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: همسری که پای تربیت فرزند می‌ایستد و فضای خانه را مدیریت می‌کند در یک فضای جهادی قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مقام جهاد در همه شئون زندگی مسلمانان، افزود: جهاد یک امر مختص فضای نبرد نیست بلکه تربیت صحیح فرزند نیز یک نوع جهاد محسوب می‌شود.

حجت الاسلام حریزاوی گفت: مبلغ و خادم تبلیغ بودن شأن خدمت در تبلیغات اسلامی است که همه کارکنان این مجموعه بدان مفتخر هستند.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: اقدام و فعالیت مبلغان ثواب و برکت دارد و کسانی که اعزام این افراد را سازماندهی می‌کنند نیز در این ثواب شریک خواهند بود.

وی در انتها خاطر نشان کرد: خانم‌های کارکنان تبلیغات اسلامی به عنوان شریک مبلغان از ثواب این امر بهره مند خواهند بود.