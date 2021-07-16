کامرانی فر: فغانی به بحث VAR فوتبال ایران اضافه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامرانی فر کمک داور پیشین فوتبال ایران و سرپرست فعلی دبیر کلی فدراسیون فوتبال درباره قضاوت علیرضا فغانی در دیدار حذفی استقلال و پرسپولیس گفت: تعداد زیادی داور داشتیم که می‌توانستند دربی را قضاوت کنند ولی حضور علیرضا فغانی که از بهترین‌های دنیا و افتخار داوری است، فرصتی بود تا در کنار داوران دیگر عملکردی را نشان بدهیم. فدراسیون خیلی تلاش کرد فغانی برگردد.

کامرانی فر افزود: یکی از مباحث مهم ما کمک داور ویدئویی (VAR) است. این یک پروسه زمان بر است. ای کاش سه، چهار سال پیش که استارت خورد کارهایی صورت می‌گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد از راه اندازی VAR دست فدراسیون و داخل است. اگر از شرکتهای داخلی استفاده کنیم نیاز است که تاییدیه فیفا را بگیرند که این زمان خواهد برد. فدراسیون این زمان را ندارد. یک کارگروه تشکیل شده است و سریع پیش می‌رویم. یکشنبه آینده این کارگروه تشکیل جلسه می‌دهد و علیرضا فغانی هم به بحث VAR اضافه شده است.

سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال یادآور شد: با زیرساختهای فتبال ایران شاید در چند بیشتر نتوانیم از VAR استفاده کنیم و در بعضی از استادیوم‌ها سیار باشد. VAR یک پروسه است که باید تمام اتفاقاتش زیر نظر فیفا باشد. راه اندازی این تکنولوژی پنج مرحله دارد که ما در مرحله اول یا دوم هستیم. شاید نتوانیم برای تمام بازی‌ها از VAR استفاده کنیم. درخواستمان این است در چند بازی آفلاین و سپس آنلاین از این تکنولوژی استفاده کنیم. مجموعه فدراسیون مٌصر هستند این اتفاق رخ بدهد. در آینده نزدیک اطلاع رسانی می‌شود.

کامرانی فر که همزمان سرپرست دپارتمان داوری فدراسیون هم هست، درباره احتمال ادامه کار در این بخش اظهار کرد: تصمیم گیری در این مورد جزو اختیارات رئیس فدراسیون است. کار دبیر کل فدراسیون زیاد است و فکر می کنم در بخش داوری آقای افشاریان هست و کارها را انجام می دهد.

وی در واکنش به اتفاقات مشکوک در لیگ های دسته اول و دسته دوم و مطرح شدن بحث تبانی تصریح کرد: یک کارگروه تشکیل شده است و اتفاقات را رصد می کنیم. اطلاعات به فدراسیون می رسد و پیگیری می کنیم. در فدراسیون یک عزم برای رسیدگی به این موارد وجود دارد.

کامرانی فر که در برنامه «ورزش و مردم» حاضر شده بود، در خصوص بیانیه های متعدد باشگاه ها و بروز بی اخلاقی گفت: اجازه نمی دهیم بی اخلاقی در فوتبال باشد. هرکسی هرچیزی مطرح می کند باید جوابگو باشد. خروجی بازی های داخلی به تیم های ملی می رسد. اتفاقاتی در بخش تیم های ملی رخ داده که متضرر شدیم. تلاش می کنم به سمت اتفاقات خوب برویم و از ناهنجاری جلوگیری می کنیم. از بزرگان درخواست می کنم به فکر توسعه فوتبال باشند و از بی اخلاقی جلوگیری کنند.

سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال همچنین خبر داد از چند روز دیگر کارگروهی برای زیر نظر گرفتن سه هفته پایانی و حساس لیگ برتر تشکیل می شود تا همه اتفاقات را رصد کند.

کامرانی فر درباره برگزاری دربی ۹۶ بدون مشکل خاصی تصریح کرد: دو تیم در دربی، اخلاق را برنده شدند. اعتراض و مشکلی نه نسبت به داور و نه نسبت به تیم مقابل و عوامل برگزاری نداشتیم. احترام شعار تمام دنیا است که رعایت شد. از رسانه ها می خواهم اتفاقات خوب و احترام ها را بیشتر منعکس کنند.

سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال در خصوص شرایط تیم ملی بزرگسالان و حضور مهدی مهدوی کیا گفت: تیم ملی ما مستقیم زیر نظر رئیس فدراسیون کارهایش را انجام می دهد. مهدوی کیا هم در مسابقات پیش رو به عنوان مشاور در کنار رئیس فدراسیون حضور دارد.

کامرانی فر در خصوص وضعیت تیم المپیک و انتخاب مهدوی کیا برای سرمربیگری در این تیم، اظهار کرد: در سال های گذشته همیشه تا نزدیک المپیک وضعیت تیم امید مشخص نبود و سرمربیان عوض می شدند. سه سال تا المپیک بعدی فرصت داریم ولی از حالا داریم برنامه ریزی می کنیم. مطمئن باشید تیم ایران برای نخستین بار در المپیک بعدی حضور خواهد داشت چون برنامه ریزی شده است.

به گفته کامرانی فر، هنوز سرمربی تیم های نوجوانان و جوانان مشخص نشده است.

«آیا بحث برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی در کشور ثالث صحت دارد؟» سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: فدراسیون نیاز دارد سایر ارکان کشور به این موضوع ورود کنند و کنار فدراسیون باشند. در نهایت نشاط آن برای کل جامعه است. خوشحالی مردم را نمی شود با هیچ چیز عوض کرد. از مسئولان فعلی که به پروسه قبلی تیم ملی کمک کردند، تشکر می کنم. از دولت جدید درخواست داریم ورود کنند و بتوانیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم.

کامرانی فر ادامه داد: درمورد میزبانی هنوز به صورت قطعی اتفاقی رخ نداده است. گروهبندی بر اساس بازی های رفت و برگشت است. امکان دارد به خاطر کرونا اتفاقاتی رخ بدهد و فیفا در حال بررسی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بحث میزبانی کشورهایی مثل قطر و عربستان در انتخابی جام جهانی درست است؟ گفت: امکان دارد این اتفاق رخ بدهد. در مورد اینکه دو کشور از این دو گروه یا یک کشور ثالث به عنوان میزبان انتخاب شوند، در حال رایزنی هستیم. در هر صورت و با هر شرایطی می توانیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم. نباید از الان فکر کنیم اگر میزبانی در ایران نبود، شاید ۵۰ درصد موفقیت را از دست بدهیم. تیم ملی آنقدر مقتدر هست که در هر شرایطی می تواند برنده شود.

کامرانی فر در خصوص بازی های تدارکاتی تیم ملی اظهار کرد: در حال رایزنی و برنامه ریزی هستیم. هر موقع رسمی شد، اطلاع رسانی می شود.

وی درباره وضعیت مهدی مهدوی کیا گفت: انتخاب مهدوی کیا به عنوان سرمربی تیم امید مصوبه هیات رئیسه است و او قطعا سرمربی تیم امید خواهد بود. مهدوی کیا در حال رایزنی با هامبورگ است تا رضایت آنها را بگیرد.

سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال در پایان با اشاره به توقیف ساختمان این فدراسیون از سوی «شستا» تاکید کرد: تمام مبالغ به شستا پرداخت شده و ساختمان فدراسیون باید رفع توقیف شود.