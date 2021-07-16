ممانعت پلیس از ورود مسافر به پاوه در تعطیلات عید قربان

جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه نزدن ماسک در دستگاه‌های دولتی و بازار شهرستان پاوه بسیار نگران کننده است.

وی افزود: ائمه جمعه و جماعات، سازمان‌های مردم نهاد و فعالان فرهنگی و اجتماعی باید در تعمیق و معرفی ماسک زدن به عنوان یک معرف در حفظ سلامت عمومی تلاش و از نفوذ اجتماعی خود برای کاهش و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا بهره ببرند.

سرپرست فرمانداری شهرستان پاوه رؤسای دستگاه‌های اجرایی را مسئول رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در واحد اداری مربوطه دانست و گفت: تیم مشترک فرمانداری و بهداشت این شهرستان بر ماسک زدن در ادارات نظارت می‌کنند.

بالایی با اشاره به نسبت مستقیم شیوع ویروس کرونا با نزدن ماسک تصریح کرد: ادامه روند موجود فضای سخت و نگران کننده‌ای را به تصویر می‌کشد، لذا هر شهروند با خود مدیریتی و زدن ماسک می‌تواند امکان عبور شهرستان پاوه با شیب ملایم در پیک پیش روی ویروس کرونا را فراهم کند.

وی با بیان نگرانی شدید خود از عادی انگاری مردم شهرستان پاوه نسبت به ویروس کرونا به ویژه در بازار گفت: اتاق اصناف و صمت باید نظارت قاطع خود را بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با اولویت ماسک زدن داشته باشند.

بالایی با اشاره به پراکندگی عوامل برگزاری انتخابات در آحاد مختلف مردم تصمیم ستاد کرونا مبنی بر واکسیناسیون این افراد را هوشمندانه و در راستای کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا دانست و افزود: این افراد باید نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری شهرستان پاوه بیان کرد: با توجه به در پیش بودن عید سعید قربان، مردم این شهرستان را به عنوان مقصد گردشگری خود در تعطیلات هفته آینده انتخاب نکنند، زیرا علاوه بر اعمال قانون توسط پلیس از ورود این افراد ممانعت به عمل می‌آید.

وی زمان اعمال محدودیت تردد را از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ لغایت هشت صبح روز شنبه دوم مرداد اعلام کرد.