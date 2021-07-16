  1. استانها
  2. تهران
۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۱

فرمانده انتظامی دماوند خبر داد؛

شناسایی و دستگیری قاتل نزاع خانوادگی در دماوند

شناسایی و دستگیری قاتل نزاع خانوادگی در دماوند

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از درگیری خانوادگی منجر به قتل پدر توسط فرزند در این شهرستان خبر داد و گفت: فرزند قاتل با تلاش مأموران پلیس آگاهی دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین فاضلی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از درگیری و نزاع خانوادگی منجر به قتل در دماوند خبر داد و در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در شهر دماوند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی به محل وقوع قتل اعزام و شناسایی و دستگیری قاتل را در دستور کار خود قراردادند.

فاضلی گفت: با تحقیقات و اقدامات به موقع، سریع و هوشمندانه پلیسی، متهم که فرزند خانواده بود در کمترین زمان ممکن شناسایی، دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی بیان داشت: متهم در اعترافات اولیه خود، علت قتل را نزاع و درگیری و اختلافات قبلی با مقتول اعلام کرد و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5259052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه