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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۶

پس از پیگیری استاندار خوزستان انجام شد؛

دستور جهانگیری برای رسیدگی فوری به مشکلات خوزستان

دستور جهانگیری برای رسیدگی فوری به مشکلات خوزستان

معاون اول رئیس جمهور پس از پیگیری استاندار خوزستان در خصوص مشکلات اخیر استان، به وزرای مربوطه دستور داد به صورت فوری به مشکل مردم خوزستان رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پس از پیگیری استاندار خوزستان در خصوص مشکلات اخیر استان، به وزرای مربوطه دستور داد به صورت فوری به مشکل مردم خوزستان رسیدگی کنند.

جهانگیری در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رضا اردکانیان وزیر نیرو و خاوازی وزیر جهاد کشاوزی دستور داد معاونان آن وزارتخانه به سرپرستی رئیس ستاد مدیریت بحران امروز به اهواز سفر کنند.

همچنین در مورد برآورد خسارت و زمانبندی پرداخت و سایر مسائل مورد نظر مردم و مسئولان استان گزارش تهیه تا در جلسه یکشنبه دولت تصمیم‌گیری شود.

کد مطلب 5259068

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      جناب جهانگیری . دستورات امثال جنابعالی برای حل مشکلات مردم کشور بیشتر به کاغذ بازی شبیه است .خیلی هم مضحک هست. که شما درون کاخ محل کارتون نشستید و به این و اون دستور میدید حلش کنید. بایستی دراین هشت سال خودتون وارد میدان میشدید و با نظارت و پیگیری مستقیم شما کارها انجام میشد.مثل حاج قاسم سلیمانی...

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