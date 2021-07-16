دستور جهانگیری برای رسیدگی فوری به مشکلات خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پس از پیگیری استاندار خوزستان در خصوص مشکلات اخیر استان، به وزرای مربوطه دستور داد به صورت فوری به مشکل مردم خوزستان رسیدگی کنند.

جهانگیری در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رضا اردکانیان وزیر نیرو و خاوازی وزیر جهاد کشاوزی دستور داد معاونان آن وزارتخانه به سرپرستی رئیس ستاد مدیریت بحران امروز به اهواز سفر کنند.

همچنین در مورد برآورد خسارت و زمانبندی پرداخت و سایر مسائل مورد نظر مردم و مسئولان استان گزارش تهیه تا در جلسه یکشنبه دولت تصمیم‌گیری شود.